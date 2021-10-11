Фестиваль "Сила нескорених" та благословення призовників в Пирогові: програма заходів на День захисників України

В Україні готуються відзначати велике національне свято

Цього року, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України, День українського козацтва, а також Покров Пресвятої Богородиці. З цієї нагоди в багатьох великих містах України запланували провести ряд заходів.

День захисника України є державним святом, а це значить, що українці отримають додатковий вихідний.

Київ

Марш слави

Одним з найбільш масових заходів у Києві 14 жовтня стане "Марш слави УПА", в честь створення Української повстанської армії. Захід в 16-й раз пройде в центрі Києва.

Дійство розпочнеться о 12:00 урочистим мітингом біля пам’ятника Тарасу Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями столиці і вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Благословення призовників

Свято "Покров в Пирогові" пройде в Національному музеї народної архітектури та побуту України. На території музею є старовинна церква Покрови. Вона знаходиться на території "Закарпаття".

Захід розпочнеться біля храму о 11:45. Тут відбудеться святкова літургія та освячення ікони Божої матері. Священик дасть благословення на службу призовникам, які в цьому році йдуть служити в армію.

Куліш і пісні

Урочистості пройдуть і в музеї "Мамаєва слобода". Тут обіцяють різноманітні майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, соломоплетіння, гончарства. Обіцяють варити козацький куліш у великому казані. А для гостей співатимуть народні пісні народний фольклорний колектив "Божедари".

Свято розпочнеться в музеї після обіду. Дитячий квиток буде коштувати 120 грн, дорослий — 150. Захід відбудеться на вулиці Михайла Донця, 2.

Львів

На Личаківському цвинтарі вшанують пам’ять борців за незалежність України. Захід розпочнеться о 9:00.

У гарнізонному храмі св. Петра і Павла о 10:30 відбудеться молитва за захисниками України.

О 13:00 мешканців Львівщини запрошують долучитися до заходів, які пройдуть біля Меморіалу Героїв Небесної сотні.

Крім пам’яті, в цей день проведуть щорічну зустріч ветеранів АТО/ОСС в дворику Львівської обласної державної адміністрації. Початок о 14:00.

Дніпро

У Дніпрі 9 жовтня на території житлового масиву Ігрень в Ігренському балці, в районі вул. Солнечногорській відбудеться 5-й фестиваль "Сила нескорених". Гості з Києва, Харкова, Одеси та Дніпра зроблять реконструкції боїв Другої світової і війни на сході України. У програмі фестивалю виставка військової техніки та ретротехніки, захоплююче авіаційне шоу, виступи військових оркестрів, кінного клубу, кінопокази, майстер класи.

Також в Дніпрі на Покрова, 14 жовтня, відбудеться Марш захисників і захисниць України. Хода пройде по проспекту Дмитра Яворницького. Розпочнеться від Алеї Героїв, далі через вулицю Андрія Фабра, а завершиться виконанням гімну України у великого флагштоку України, біля музею АТО. Час проведення маршу: 11:00-13:00, 14 жовтня.

Одеса

14 жовтня о 09:00 відбудеться покладання корзин і квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку в Центральному парку культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка в честь воїнів, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України. Також відбудеться молебень за захисників і захисниць України.

Для учнів і вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста будуть проведені тематичні уроки, виховні години про героїчну історію українського народу.

У бібліотеках Одеси будуть оформлені виставки, присвячені Дню захисників і захисниць України.

Нагадаємо, що до свята захисників і захисниць України запустять додаткові поїзди. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці". Нові рейси курсуватимуть цілий тиждень — з 12 по 18 жовтня.