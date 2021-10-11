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Сертифікат в барбершоп або екстремальний відпочинок: що подарувати чоловікові-колезі на День захисника

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ідеї подарунків на День захисника 14 жовтня Новина оновлена 11 жовтня 2021, 16:46
Ідеї подарунків на День захисника 14 жовтня

Тут ви не побачите банальні ідеї канцелярських наборів і кружок

У четвер, 14 жовтня, в Україні урочисто відзначають два національних свята — День захисників і захисниць, а також День українського козацтва. Традиційно вітають всіх, хто стоїть на захисті нашої країни, — як чоловіків, так і жінок.

У цьому матеріалі "Телеграф" підкаже, що презентувати чоловікові-колезі, щоб подарувати приємні емоції, які запам’ятаються на все життя.

Ідеї подарунків чоловікові-колезі на День захисника України

Що стосується знайомих по роботі, то тут потрібно хоча б приблизно орієнтуватися в їх захопленнях.

  • Рюкзак

Шанувальникам туризму можна сміливо дарувати рюкзаки. Також можна підібрати універсальний варіант, який підійде як для подорожей, так і для повсякденного використання.

  • Ремінь

Якісний подарунок, яким будуть користуватися в будь-якому випадку. Також подібний аксесуар може прекрасно підкреслити стиль чоловіка.

  • Похід в барбершоп
Візит в барбершоп — це значно більше, ніж просто стрижка
Візит в барбершоп — це значно більше, ніж просто стрижка

Навіть якщо ваш колега не бородань, стильна стрижка, зроблена майстром своєї справи, дозволить чоловікові виглядати ідеально, а це завжди приносить круті емоції.

  • Якісний алкоголь

Завжди безпрограшний подарунок. Але тут потрібно враховувати смакові уподобання чоловіка, а також те, чи буде подібний презент прийнятним для ЗСЖніка.

Екстремальні подарунки

  • Курси екстремального водіння

Ідеальний подарунок для справжнього екстремала. Але його доречно презентувати тому чоловікові, який має водійські права і впевнено почуває себе за кермом.

  • Стрибок з парашутом

Прекрасна можливість зробити будь-яке свято яскравим та незабутнім.

І варто пам’ятати, що позитивні емоції приносять більше задоволення і запам’ятовуються набагато краще, ніж банальні подарунки.

Стрибок з парашута — ідеальний подарунок-враження
Стрибок з парашута — ідеальний подарунок-враження

Щоб отримати ще більше яскравих емоцій, можна запросити свого колегу на тематичний захід 14 жовтня. З програмою святкових подій в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі на День захистників і захистниць, козацтва і Покрову ви можете ознайомитися в свіжому матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Чоловіки #Подарунки #День захисників і захисниць України
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