Сертифікат в барбершоп або екстремальний відпочинок: що подарувати чоловікові-колезі на День захисника

Тут ви не побачите банальні ідеї канцелярських наборів і кружок

У четвер, 14 жовтня, в Україні урочисто відзначають два національних свята — День захисників і захисниць, а також День українського козацтва. Традиційно вітають всіх, хто стоїть на захисті нашої країни, — як чоловіків, так і жінок.

У цьому матеріалі "Телеграф" підкаже, що презентувати чоловікові-колезі, щоб подарувати приємні емоції, які запам’ятаються на все життя.

Ідеї подарунків чоловікові-колезі на День захисника України

Що стосується знайомих по роботі, то тут потрібно хоча б приблизно орієнтуватися в їх захопленнях.

Рюкзак

Шанувальникам туризму можна сміливо дарувати рюкзаки. Також можна підібрати універсальний варіант, який підійде як для подорожей, так і для повсякденного використання.

Ремінь

Якісний подарунок, яким будуть користуватися в будь-якому випадку. Також подібний аксесуар може прекрасно підкреслити стиль чоловіка.

Похід в барбершоп

Візит в барбершоп — це значно більше, ніж просто стрижка

Навіть якщо ваш колега не бородань, стильна стрижка, зроблена майстром своєї справи, дозволить чоловікові виглядати ідеально, а це завжди приносить круті емоції.

Якісний алкоголь

Завжди безпрограшний подарунок. Але тут потрібно враховувати смакові уподобання чоловіка, а також те, чи буде подібний презент прийнятним для ЗСЖніка.

Екстремальні подарунки

Курси екстремального водіння

Ідеальний подарунок для справжнього екстремала. Але його доречно презентувати тому чоловікові, який має водійські права і впевнено почуває себе за кермом.

Стрибок з парашутом

Прекрасна можливість зробити будь-яке свято яскравим та незабутнім.

І варто пам’ятати, що позитивні емоції приносять більше задоволення і запам’ятовуються набагато краще, ніж банальні подарунки.

Стрибок з парашута — ідеальний подарунок-враження

Щоб отримати ще більше яскравих емоцій, можна запросити свого колегу на тематичний захід 14 жовтня. З програмою святкових подій в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі на День захистників і захистниць, козацтва і Покрову ви можете ознайомитися в свіжому матеріалі "Телеграфа".