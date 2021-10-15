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День керівника: дата, історія та привітання зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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День шефа в 2021 році відзначається 16 жовтня в усьому світі Новина оновлена 15 жовтня 2021, 11:09
День шефа в 2021 році відзначається 16 жовтня в усьому світі

Свято було направлене на поліпшення внутрішньоофісних відносин між менеджерами та їхніми співробітниками, але деякі були проти

Цієї суботи в світі відзначають професійне свято керівників всіх рівнів. День шефа, або День боса (Boss’ Day, Boss’s Day або Bosses Day) щорічно припадає на 16 жовтня. У 2021 року свято випадає на вихідний день. Нагадаємо, що завдяки Дню захисників і захисниць України у нас виходить найдовший вікенд в жовтні.

Свято поширилось по всьому світу, а прийшов він до нас з США. Стверджується, що в 1958 році американка з Чикаго Патриція Хароскі, яка працювала секретарем в компанії свого батька, запропонувала нове свято — День шефа, і вибрала 16 жовтня, яке було днем ​​народження чоловіка. Пізніше, в 1962 році, свято було затверджене губернатором штату Іллінойс Отто Карнером.

Цікаво, що деякі виступали проти цієї ініціативи, вважаючи її не більше ніж безглуздим святом, а також таким, яке надає несправедливий тиск на співробітників, які заробляють менше, ніж їхні боси. Сама ж Хароскі вважала, що молоді співробітники іноді не розуміють, яку важку працю і самовідданість вкладають в роботу їх керівники, а також вирішують проблеми, з якими вони стикаються.

Щоб там не було, в цей день всі працівники на планеті вітають своїх начальників, і бажають їм міцного здоров’я для виконання своїх нелегких обов’язків. "Телеграф" зібрав декілька вітальних листівок і картинок, якими ви можете привітати своїх керівників 16 жовтня.

Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса
Листівки з Днем боса

Нагадаємо, що 16 жовтня також відзначається День анестезіолога. Які ще свята випадають на другий місяць осені — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #День Боса #День Шефа
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