Яке свято 16 жовтня: народні прикмети і заборони
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Вважалося, що з цього дня починається глибока осінь
У суботу, 16 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять апостола від сімдесяти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. Також в світі відзначають День керівника, День анестезіолога і Всесвітній день продовольства.
Діонісій був учнем апостола Павла і першим єпископом Афін. Загинув від рук язичників. Вважається, що кілька його творів під назвою "Ареопагітики" дуже вплинули на розвиток християнської філософії.
У народі свято отримало назву Денис Позимний. Вважалося, що цей день за собою зиму тягне: приходять зимові морози, йде перший сніг, а птахи відлітають у теплі краї. Теплі і ясні дні змінюються дощами і похолоданням.
Народні прикмети 16 жовтня
- Якщо хмари темні і пливуть низько, це означає, що скоро буде похолодання і снігопад.
- Якщо миші копають нори на південну сторону — зима буде холодною.
- Народжені 16 жовтня володіють даром лікування. Носити їм слід гранат.
Що не можна робити 16 жовтня
- Не слід 16 жовтня нічого купувати. Вважалося, що в цей день можна сильно помилитися.
- Не слід в цю суботу братися за нові справи, інакше все піде на спад.
- Не слід довіряти незнайомцям 16 жовтня. Ні до чого хорошого це не призведе.
Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".
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