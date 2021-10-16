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Яке свято 16 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Тетяна Кармазіна
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Сьогодні відзначається народне свято Денис Позимний
Сьогодні відзначається народне свято Денис Позимний

Вважалося, що з цього дня починається глибока осінь

У суботу, 16 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять апостола від сімдесяти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. Також в світі відзначають День керівника, День анестезіолога і Всесвітній день продовольства.

Діонісій був учнем апостола Павла і першим єпископом Афін. Загинув від рук язичників. Вважається, що кілька його творів під назвою "Ареопагітики" дуже вплинули на розвиток християнської філософії.

У народі свято отримало назву Денис Позимний. Вважалося, що цей день за собою зиму тягне: приходять зимові морози, йде перший сніг, а птахи відлітають у теплі краї. Теплі і ясні дні змінюються дощами і похолоданням.

На фресці — Діонісій Ареопагіт
На фресці — Діонісій Ареопагіт

Народні прикмети 16 жовтня

  • Якщо хмари темні і пливуть низько, це означає, що скоро буде похолодання і снігопад.
  • Якщо миші копають нори на південну сторону — зима буде холодною.
  • Народжені 16 жовтня володіють даром лікування. Носити їм слід гранат.

Що не можна робити 16 жовтня

  • Не слід 16 жовтня нічого купувати. Вважалося, що в цей день можна сильно помилитися.
  • Не слід в цю суботу братися за нові справи, інакше все піде на спад.
  • Не слід довіряти незнайомцям 16 жовтня. Ні до чого хорошого це не призведе.

Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Традиції #Прикмети #Свята #Заборони #День Боса #День Шефа
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