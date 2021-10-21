Дні ангела за святцями в листопаді 2021: кого і коли вітати з іменинами

Календар іменин підкаже, як назвати дитину в останній місяць осені

Іменини (Святці, або День ангела) — це день пам’яті святого, ім’я якого було дано людині при хрещенні. Кожен день церковного календаря присвячений пам’яті будь-якого святого, і найчастіше — не одного. Віруючі говорять, що ім’я, отримане людиною при хрещенні, залишається незмінним все життя і зберігається з ним після смерті, таким чином переходячи з ним у вічність.

Іменинники ноября-2021

1 листопада — Дмитро, Овсій, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Флор.

2 листопада — Олександр, Артемій, Герасим, Герман, Іван, Ірина, Зосима, Леонід, Матрона, Михайло, Микола, Павло, Петро.

3 листопада — Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Кипріян, Костянтин, Никандр, Микола, Пелагея, Сергій, Софроній, Федір, Юліан, Яків.

4 листопада — Олександр, Ганна, Антон, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Павло, Серафим, Федір.

5 листопада — Олександр, Володимир, Єлисей, Омелян, Єфросинія, Ігнатій, Максим, Никифор, Микола, Яків.

6 листопада — Олексій, Опанас, Георгій, Зосима, Іван, Лаврентій, Микола, Петро.

7 листопада — Анастасій, Матрона.

8 листопада — Антон, Опанас, Василь, Дмитро.

9 листопада — Андрій, Валентин, Капітоліна, Марк, Нестор, Сергій.

10 листопада — Анна, Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Неоніла, Нестор, Микола, Параска, Степан, Терентій, Февронія.

11 листопада — Авраам, Агафія, Олексій, Анастасія, Андрій, Анна, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Клавдій, Кузьма, Леонід, Марія, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Пилип.

12 листопада — Олександр, Анастасія, Артемій, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Юліан.

13 листопада — Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Дем’ян, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Никодим, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Спиридон, Степан, Трохим, Федір, Яків.

14 листопада — Агрипина, Адріан, Олександр, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Петро, Прокіп, Кузьма, Сава, Федір, Фома, Юліанія, Яків.

15 листопада — Кипріян, Костянтин, Марк.

16 листопада — Олександр, Ганна, Василь, Вікентій, Володимир, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Світлана, Федір, Федот.

17 листопада — Олександр, Григорій, Євгенія, Іван, Ілля, Никандр, Микола, Порфирій, Симон, Степан, Федора.

18 листопада — Гавриїл, Григорій, Іона, Тимофій, Тихон.

19 листопада — Олександра, Анатолій, Арсеній, Варлаам, Василь, Гаврило, Герман, Єфросинія, Клавдія, Костянтин, Лука, Матрона, Микита, Микола, Ніна, Павло, Серафима.

20 листопада — Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Дорофій, Євген, Єлизавета, Зосима, Іван, Іларіон, Кирило, Лазар, Максим, Михайло, Никандр, Микола, Никон, Павло, Сергій, Федір, Федот.

21 листопада — Гавриїл, Михайло, Павло.

22 листопада — Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Нестор, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.

23 листопада — Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Денис, Георгій, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Ольга, Орест, Петро, Прокіп, Родіон, Серафим.

24 листопада — Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Степанида, Федір.

25 листопада — Олександр, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Костянтин, Матвій, Микола, Ніл.

26 листопада — Антон, Герман, Никифор, Іван.

27 листопада — Олександр, Олексій, Ганна, Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Порфирій, Сергій, Федір, Федора, Філіп.

28 листопада — Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип, Хома.

29 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Пантелеймон, Сергій, Федір.

30 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Лазар, Михайло, Никон.

Раніше "Телеграф" писав, як будуть відпочивати українці на різдвяні та новорічні свята.