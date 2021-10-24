Яке свято 24 жовтня: народні прикмети і заборони

У цей день починалася тяганина — так називали бруд на дорогах

У неділю, 24 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять одного з апостолів від 70-ти — святого Пилипа. У народі це свято прозвали "Пилипова тяганина" або "Пилипів день". Також 24 жовтня відзначаються Міжнародний день тещі і День ООН.

Святий походив із Кесарії Палестинської. Під час гоніння на християн Пилип відправився в один із самарійських міст, де почав проповідувати свою віру. Апостол не тільки розповідав про Христа, але і здійснював різні чудеса, зцілюючи немічних і хворих. До кінця своїх днів святий служив єпископом в Тралії (Мала Азія).

Відзначали, що 24 жовтня починається тяганина, тобто зазвичай в цей день чекали бруд на дорогах. На Русі намагалися не виїжджати з дому, а завершити всі справи по господарству вдома.

Народні прикмети 24 жовтня

Якщо вранці йде сніг, то зима буде суворою і холодною.

Сніг випав на мокру землю і не тане — чекай ранньої і теплої весни.

Якщо до цього дня ще не закінчився листопад — рік буде важким.

Туман опускається — буде відлига.

Що не можна робити 24 жовтня

24 жовтня не стригли нігті, щоб не "зрізати" своє здоров’я.

В цей день також не їли солодощів. Вважали, що в іншому випадку будете незабаром обмануті.

Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".