Яке свято 28 жовтня: народні прикмети та заборони на Юхому Осіннього

З кожним днем стає все холодніше

Цього четверга, 28 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять святого Євфимія Солунського. Також у світі відзначають День анімації.

Євфимій Солунський жив приблизно в ІХ столітті на території Палестини. Народився у християнській сім’ї та отримав ім’я Микита. Рано одружився, але у 18 років, згідно з історичними відомостями, прийняв постриг у монастирі на горі Олімп. Через деякий час Євфимій вирушив до Афона, де разом з самітником Йосипом змагався в умертвленні плоті. Після смерті Йосипа, Євфимій заснував чернечу общину поблизу Салонік (Греція).

У народі говорили, що 28 жовтня разом із зимою приходить і нечисті духи. Жінки, особливо ткалі, цього дня просили Євфимія про допомогу, щоб нечиста сила не змогла зіпсувати їм роботу. Вважалося, що нитка, зіткана в цей день, буде захищати від різних недуг.

У віці 18 років Євфимій вирішив присвятити себе Богові

День анімації відзначається у світі 28 жовтня. Це молоде свято, яке вперше відзначили у 2002 році на честь 110-річчя зародження анімаційної технології. Цього дня треба привітати тих, хто займається створенням бестселерів анімаційного кіно.

International Animation Day — свято тих, хто має відношення до анімації та мистецтва мультиплікації

Народні прикмети 28 жовтня

Видно хмару над сонцем, що сходить — прикмета, що найближчими днями встановиться негода.

Якщо зірки на небі тьмяні, тепло протримається ще два тижні.

Якщо комарі знову почнуть літати, зима буде м’якою.

Ті, хто народився 28 жовтня, зазвичай доживають до глибокої старості. Носити їм слід амазоніт.

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Що не можна робити 28 жовтня

Цього дня не можна матюкатися, негативно мислити, ображатися.

Говорили, що 28 жовтня працювати не варто, інакше будь-яка праця цього дня не дасть бажаного результату.

Календарі церковних та державних свят ви знайдете у матеріалах "Телеграфа".