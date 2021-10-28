Яке свято 28 жовтня: народні прикмети та заборони на Юхому Осіннього
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З кожним днем стає все холодніше
Цього четверга, 28 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять святого Євфимія Солунського. Також у світі відзначають День анімації.
Євфимій Солунський жив приблизно в ІХ столітті на території Палестини. Народився у християнській сім’ї та отримав ім’я Микита. Рано одружився, але у 18 років, згідно з історичними відомостями, прийняв постриг у монастирі на горі Олімп. Через деякий час Євфимій вирушив до Афона, де разом з самітником Йосипом змагався в умертвленні плоті. Після смерті Йосипа, Євфимій заснував чернечу общину поблизу Салонік (Греція).
У народі говорили, що 28 жовтня разом із зимою приходить і нечисті духи. Жінки, особливо ткалі, цього дня просили Євфимія про допомогу, щоб нечиста сила не змогла зіпсувати їм роботу. Вважалося, що нитка, зіткана в цей день, буде захищати від різних недуг.
День анімації відзначається у світі 28 жовтня. Це молоде свято, яке вперше відзначили у 2002 році на честь 110-річчя зародження анімаційної технології. Цього дня треба привітати тих, хто займається створенням бестселерів анімаційного кіно.
Народні прикмети 28 жовтня
- Видно хмару над сонцем, що сходить — прикмета, що найближчими днями встановиться негода.
- Якщо зірки на небі тьмяні, тепло протримається ще два тижні.
- Якщо комарі знову почнуть літати, зима буде м’якою.
- Ті, хто народився 28 жовтня, зазвичай доживають до глибокої старості. Носити їм слід амазоніт.
Що не можна робити 28 жовтня
- Цього дня не можна матюкатися, негативно мислити, ображатися.
- Говорили, що 28 жовтня працювати не варто, інакше будь-яка праця цього дня не дасть бажаного результату.
Календарі церковних та державних свят ви знайдете у матеріалах "Телеграфа".
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