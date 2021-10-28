Кільцям протягом багатьох століть приписували магічні властивості

З давніх-давен люди вірили, що присутність тієї чи іншої прикраси на будь-якій ділянці тіла здатне розкривати багато талантів і вади людини. Одна маленька прикраса здатна розповісти про її статус. Вироби зі шляхетних металів створені не тільки для того, щоб дарувати естетичні насолоди. Вони можуть також стати відображенням вашої життєвої позиції, характеру та індивідуальних особливостей.

Деякі вироби можуть викликати нездужання та захворювання. І щоб позбавитися їх, досить просто зняти їх. "Телеграф" розповідає, на яких пальцях не рекомендується носити кільця, а на яких можна.

На яких пальцях не можна носити кільця

Мізинець

Не можна носити обручку на мізинці бізнесменам і дипломатам, оскільки прикраса посилює всі негативні риси характеру, що завжди заважає професійній діяльності.

Безіменний палець

Категорично заборонено носити обручки на безіменному пальці вільним людям і дівчатам, інакше шлюб виявиться невдалим.

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Середній палець

Протипоказано носіння кільця на середньому пальці людям розумової праці. Це не найкраще позначиться на інтелектуальних здібностях людини.

Вказівний палець

Прикраса на цьому пальці принесе багато бід сміливим та активним людям. Носії кільця на вказівному пальці стають замкнутими та нетовариськими.

Прикраси у вигляді кілець з’явилися ще в давнину

Великий палець

Кільце на великому пальці не можна носити товариським людям – прикраса може нашкодити своєму власнику та "закрити" канали, що відповідають за чарівність.

На яких пальцях можна носити кільця

На вказівному пальці прикраси варто носити тим, хто прагне вибитися у лідери не дивлячись ні на що. На середньому пальці носити кільця можуть сильні та вольові люди, які прагнуть змінити своє життя кардинально. Носіння обручки на безіменному пальці може стати символом успіху в суспільстві. На мізинці прикраси носять творчі та товариські люди. На великий палець варто одягати обручки людям сміливим і вольовим, тим, хто хоче посилити ці якості для досягнення амбітних цілей.

Раніше "Телеграф" писав, що в жодному разі не можна робити біля дзеркала.