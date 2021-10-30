Яке свято 30 жовтня: народні прикмети та заборони на Осія Колесника

Цього дня особлива увага приділялася колесам

У суботу, 30 жовтня, віруючі православної церкви вшановують пам’ять пророка Осії, одного з 12 малих пророків. Також в Україні відзначають свята — День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків та Міжнародний день карих очей.

Згідно з переказами, Осія боровся проти ідолопоклонства та закликав євреїв звернутися до Бога. Його дружину називали розпусницею, яка пішла до іншого чоловіка. Після цього Осія ще більше почав закликати ізраїльтян покаятися. Говорили, що святий одним з перших передбачив народження Ісуса Христа, його смерть та воскресіння.

Колісником на Русі пророка прозвали через те, що цього дня зазвичай перевіряли справність коліс. Так як по снігу вози не дуже добре переміщалися, колеса знімали і залишали в сараях до весни. Також колесо вважалося оберегом від злих духів.

30 жовтня на Русі приділяли увагу колесам

Народні прикмети 30 жовтня

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде хороша.

Якщо зозуля сіла на сухе дерево і почала кукувати – бути морозу.

Народжені 30 жовтня перебувають під захистом. Носити їм слід опал.

Що не можна робити 30 жовтня

На Русі 30 жовтня заборонялося митися, тож цього дня у лазню йти не бажано.

Не можна розпочинати нових справ.

З календарями церковних та державних свят на жовтень ви можете ознайомитись у матеріалах "Телеграфа".