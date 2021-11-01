День усіх святих: що це за свято та хто його відзначає

Це свято вважається одним із головних у католиків по всьому світу

День усіх святих – це католицьке свято, яке щорічно відзначається 1 листопада. Переддень свята називається Хелловін, який у 2021 році випав на неділю. Також після Дня всіх святих католики відзначають 2 листопада День усіх покійних. У ці два дні віруючі вшановують пам’ять усіх святих — як канонізованих, так і невідомих за життя. Наступного дня католики поминають усіх покійних.

Історія Дня всіх святих

День усіх святих виник тоді, коли вже не було можливості стежити за великою кількістю святих у християнстві. Тоді й виникло свято, коли вшановували всіх святих. Завдяки папі римському Григорію IV (помер 25 січня 844 н.е.) свято набуло статусу спільного для всієї католицької церкви.

Імена святих і блаженних, шанованих католицькою церквою, включені до Римського мартиролога (літургійна книга), який востаннє розглядався у 2004 році. У ньому міститься приблизно 8 тисяч імен.

Традиції Дня всіх святих

1 і 2 листопада у католиків та багатьох протестантів прийнято молитися і ходити на меси, відвідувати могили померлих родичів, близьких людей. На місцях поховання прибирають, запалюють свічки чи підносять квіти.

День усіх святих, або День поминання покійних проводять у Франції

Православні віруючі День усіх святих (Неділя усіх святих) відзначають у першу неділю після Трійці, тобто у восьму неділю після Великодня.

Що не можна робити у День усіх святих

У День усіх святих не можна озиратися, почувши за спиною кроки, адже це може бути дух померлого чи смерть.

Не можна залишати відчиненими вікна та двері в будинку.

Слід уникати будь-яких суперечок та сварок, адже вони можуть призвести до поганих наслідків.

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