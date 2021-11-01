Що не можна робити на ніч та перед сном: прикмети

У вечірній час не можна сваритися та стригти нігті

Захід сонця завжди вважався особливим часом доби. Містичним та лякаючим. У цей час відбувається чимало незрозумілих явищ, які часто непомітні звичайній людині. Вважається, що вночі нечистій силі простіше потрапити до нашого світу, тому в темний час доби варто бути обережнішими не лише з дзеркалами.

"Телеграф" перераховує народні прикмети та заборони предків, які дбайливо передавалися з покоління в покоління.

Що не можна робити ввечері та вночі

Виносити сміття після заходу сонця. Таким чином з будинку можна винести не тільки мотлох, а й удачу, достаток.

Таким чином з будинку можна винести не тільки мотлох, а й удачу, достаток. Відчиняти двері опівночі несподіваним гостям. Стук після опівночі віщує небезпеку. Якщо виявиться, що незнайомець просто помилився дверима, це віщує проблеми із законом у майбутньому.

Стук після опівночі віщує небезпеку. Якщо виявиться, що незнайомець просто помилився дверима, це віщує проблеми із законом у майбутньому. Залишати на ніч немитий посуд та неприбраний стіл. В іншому випадку, так ви можете викликати нещастя в будинок.

В іншому випадку, так ви можете викликати нещастя в будинок. Дивитися в дзеркало вночі. Дзеркала, які вважаються порталом між світом живих та світом мертвих, несуть особливу енергетику у темний час доби. Вночі захист людини від темних сил зникає, і вона стає беззахисною перед небезпечними витівками духів.

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Сваритись, матюкатися, з’ясовувати стосунки з близькими людьми. Якщо знехтувати цим пунктом, можна позбавити себе здоров’я на довгий час.

Якщо знехтувати цим пунктом, можна позбавити себе здоров’я на довгий час. Залишати гострі предмети (ножі, ножиці, голки) на столі . Такі речі можуть образити чи поранити домового. Якщо це станеться, то незабаром хтось із домочадців серйозно захворіє. Заборона також стосується стрижок волосся та нігтів, занять рукоділлям, шиття.

(ножі, ножиці, голки) . Такі речі можуть образити чи поранити домового. Якщо це станеться, то незабаром хтось із домочадців серйозно захворіє. Заборона також стосується стрижок волосся та нігтів, занять рукоділлям, шиття. Давати і брати в борг. Таким чином ви можете забрати проблеми людини, яка звернулася за допомогою, або віддати свою удачу.

Раніше "Телеграф" писав, на яких пальцях категорично заборонено носити кільця, щоб характер і доля людини не псувалися.