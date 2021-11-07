Які речі не можна тримати в гаманці, щоб не "сполохати гроші"

Такі речі, як сміття чи ікони тільки відштовхують гроші та удачу

З першої появи гаманця на нашій планеті маги, чаклуни та екстрасенси, а також прості люди пов’язують з ним безліч повір’їв, а також свої надії на покращення фінансового стану. Теж можна сказати і про звичайні рослини, які здатні притягувати гроші до оселі як магнітом.

Ми звикли зберігати в гаманці не лише гроші, а й багато інших важливих і не дуже речей. Однак не всі з них безпечно носити з собою, інакше можна потрапити в колотнечу. Ось п’ять речей, які не варто зберігати у гаманці.

Які речі заборонено тримати в гаманці разом із грошима

Банківські карти. З практичної точки зору, втрата або крадіжка гаманця завжди обертається великим головним болем, оскільки відновлення всіх карток може зайняти багато часу і стати причиною тимчасових труднощів з грошима. Крім цього, енергетика карток може нести дисгармонію, особливо якщо це кредитки. Заборгованість по карті може стати причиною відтоку фінансів. Сміття. Чеки, квитки, фантики засмічують гаманець та впливають на грошову енергетику не найкращим чином. Безлад у гаманці завжди веде до неприємностей з фінансами. Людям, які нехтують цим моментом, часто не щастить. Фотографії. Зберігати фотографії близьких людей у гаманці категорично заборонено через те, що купюри та монети проходять через руки безлічі людей з недобрими намірами. Їхня енергетика несе в собі небезпеку, що може негативно позначитися як на фінансовому становищі людини, зображеної на знімку, так і її здоров’ї. Ікони. Як показує практика, зберігання ікон у гаманці не уберігає від крадіжки грошей чи їхнього відтоку. Віруючим достатньо звертатися до Вищих сил за допомогою молитви або носіння освяченого хрестика. Ключі. Не варто зберігати ключі в гаманці, якщо не хочете влаштувати злодюжкам найкращий день у світі. Крім того, на ключі нерідко наводять вроки, тим самим прирікаючи їхнього власника на життєві труднощі. Також варто враховувати, що грошова енергетика може вступати конфлікт з енергетикою ключів, що не найкращим чином позначиться на їхнього власника.

Раніше "Телеграф" писав, де в будинку потрібно зберігати гроші, щоб вони примножувалися.