Які речі не можна тримати в гаманці, щоб не "сполохати гроші"
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Такі речі, як сміття чи ікони тільки відштовхують гроші та удачу
З першої появи гаманця на нашій планеті маги, чаклуни та екстрасенси, а також прості люди пов’язують з ним безліч повір’їв, а також свої надії на покращення фінансового стану. Теж можна сказати і про звичайні рослини, які здатні притягувати гроші до оселі як магнітом.
Ми звикли зберігати в гаманці не лише гроші, а й багато інших важливих і не дуже речей. Однак не всі з них безпечно носити з собою, інакше можна потрапити в колотнечу. Ось п’ять речей, які не варто зберігати у гаманці.
Які речі заборонено тримати в гаманці разом із грошима
- Банківські карти. З практичної точки зору, втрата або крадіжка гаманця завжди обертається великим головним болем, оскільки відновлення всіх карток може зайняти багато часу і стати причиною тимчасових труднощів з грошима. Крім цього, енергетика карток може нести дисгармонію, особливо якщо це кредитки. Заборгованість по карті може стати причиною відтоку фінансів.
- Сміття. Чеки, квитки, фантики засмічують гаманець та впливають на грошову енергетику не найкращим чином. Безлад у гаманці завжди веде до неприємностей з фінансами. Людям, які нехтують цим моментом, часто не щастить.
- Фотографії. Зберігати фотографії близьких людей у гаманці категорично заборонено через те, що купюри та монети проходять через руки безлічі людей з недобрими намірами. Їхня енергетика несе в собі небезпеку, що може негативно позначитися як на фінансовому становищі людини, зображеної на знімку, так і її здоров’ї.
- Ікони. Як показує практика, зберігання ікон у гаманці не уберігає від крадіжки грошей чи їхнього відтоку. Віруючим достатньо звертатися до Вищих сил за допомогою молитви або носіння освяченого хрестика.
- Ключі. Не варто зберігати ключі в гаманці, якщо не хочете влаштувати злодюжкам найкращий день у світі. Крім того, на ключі нерідко наводять вроки, тим самим прирікаючи їхнього власника на життєві труднощі. Також варто враховувати, що грошова енергетика може вступати конфлікт з енергетикою ключів, що не найкращим чином позначиться на їхнього власника.
Раніше "Телеграф" писав, де в будинку потрібно зберігати гроші, щоб вони примножувалися.
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