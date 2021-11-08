Які речі суворо заборонено купувати у секонд-хенді: принесуть нещастя

Чужі речі, як правило, приносять лише нещастя

Красивий новий одяг надає людині впевненості в собі і зміцнює її енергетику, а от одяг "з чужого плеча", навпаки, здатний зруйнувати біополе і призвести до маси проблем і неприємностей. Коли приміряєте чужий одяг, ви приміряєте чуже життя, оскільки всі навколишні предмети накопичують енергію своїх власників. Якщо ці предмети опиняться в руках наступного господаря, це може спричинити нещастя.

"Телеграф" розповідає, які куплені у секонд-хенді речі здатні залучити до вас нещастя.

Які 5 речей у жодному разі не можна купувати в секонд-хендах

Дзеркало

Дзеркала, як зазначають езотерики, вбирають негативну енергетику людини, яка в неї дивиться, та слугує порталом між нашим світом та потойбічним. Старі дзеркала додому категорично не можна приносити, а розбиті необхідно викидати.

Читайте також: Категорія Суспільство Що не можна робити навпроти дзеркала З цього приводу є досить багато прикмет

Годинник

Годинник зберігає пам’ять своїх попередніх власників. Одягати чужий годинник все одно, що жити не своїм життям. І не факт, що це життя піде вам на користь.

Коштовності

Гарні, злопам’ятні та мстиві. Їх не можна носити не тільки новому власнику, а й тим, хто просто взяв поносити. Зняти негатив із прикрас, будь вони з металу чи дерева, зазначають езотерики, дуже складно.

Читайте також: Категорія Суспільство На яких пальцях не можна носити кільця Кільцям протягом багатьох століть приписували магічні властивості

Ляльки

Притягують найжахливіші нещастя до будинку. Над ляльками роблять замовляння, насилають причини. Повір’я у тому, що ці речі несуть одне горе, дуже древнє.

Одяг, який "пригнічує"

Якщо річ не одразу "сідає" на вас, десь тисне чи колеться – краще залишити її на місці. Такий одяг буде до вас неприязний. Порада: щоб прибрати негатив з речі, купленої в секонд-хенді, промокніть її в солоній воді, а потім випрайте.

Раніше "Телеграф" писав, які вуличні знахідки можуть принести людині удачу, а які речі в будинку можуть принести біди.