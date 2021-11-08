Які речі суворо заборонено купувати у секонд-хенді: принесуть нещастя
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Чужі речі, як правило, приносять лише нещастя
Красивий новий одяг надає людині впевненості в собі і зміцнює її енергетику, а от одяг "з чужого плеча", навпаки, здатний зруйнувати біополе і призвести до маси проблем і неприємностей. Коли приміряєте чужий одяг, ви приміряєте чуже життя, оскільки всі навколишні предмети накопичують енергію своїх власників. Якщо ці предмети опиняться в руках наступного господаря, це може спричинити нещастя.
"Телеграф" розповідає, які куплені у секонд-хенді речі здатні залучити до вас нещастя.
Які 5 речей у жодному разі не можна купувати в секонд-хендах
Дзеркало
Дзеркала, як зазначають езотерики, вбирають негативну енергетику людини, яка в неї дивиться, та слугує порталом між нашим світом та потойбічним. Старі дзеркала додому категорично не можна приносити, а розбиті необхідно викидати.
Годинник
Годинник зберігає пам’ять своїх попередніх власників. Одягати чужий годинник все одно, що жити не своїм життям. І не факт, що це життя піде вам на користь.
Коштовності
Гарні, злопам’ятні та мстиві. Їх не можна носити не тільки новому власнику, а й тим, хто просто взяв поносити. Зняти негатив із прикрас, будь вони з металу чи дерева, зазначають езотерики, дуже складно.
Ляльки
Притягують найжахливіші нещастя до будинку. Над ляльками роблять замовляння, насилають причини. Повір’я у тому, що ці речі несуть одне горе, дуже древнє.
Одяг, який "пригнічує"
Якщо річ не одразу "сідає" на вас, десь тисне чи колеться – краще залишити її на місці. Такий одяг буде до вас неприязний. Порада: щоб прибрати негатив з речі, купленої в секонд-хенді, промокніть її в солоній воді, а потім випрайте.
Раніше "Телеграф" писав, які вуличні знахідки можуть принести людині удачу, а які речі в будинку можуть принести біди.
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