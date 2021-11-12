Кожен третій день у 2022 році — вихідний: список свят та неробочих днів

Для людей зі звичайним п’ятиденним робочим тижнем загальна кількість вихідних становитиме 116 днів

У 2022 році на українців традиційно чекає чимало державних та релігійних свят, які принесуть із собою також додаткові вихідні дні. Усього наступного року очікується 11 урочистих подій та цілих 116 вихідних днів. Більше вихідних (12 днів) буде у січні 2022 року. На один менше (по 11) – у травні та жовтні.

Два свята буде з чотириденними вихідними – 8 березня та 28 червня (День Конституції).

Які дні у 2022 році будуть святковими

1 січня — Новий рік 2022 (випадає на суботу);

3 січня – перенесено вихідний за Новий рік (понеділок);

7 січня – велике свято Різдва Христового (п’ятниця);

7 березня – додатковий вихідний у зв’язку із святом 8 Березня (понеділок);

8 березня – Міжнародний жіночий день (2022 року – це вівторок);

24 квітня – Великдень;

25 квітня – вихідний у зв’язку зі святкуванням Великодня Господнього;

1 травня – День праці (2022 року – це неділя);

2 травня – додатковий вихідний згідно з Днем праці;

9 травня – День Перемоги (понеділок);

12 червня — Трійця 2022;

13 червня – додатковий вихідний у зв’язку зі святкуванням Трійці;

27 червня – додатковий вихідний до Дня Конституції України;

28 червня – велике державне свято День Конституції України (вівторок);

24 серпня – найбільше державне свято – День Незалежності України (випадає на середу);

14 жовтня – День захисника України (2022 року випадає на п’ятницю);

25 грудня – Різдво Христове;

26 грудня – додатковий вихідний у зв’язку зі святкуванням Різдва (понеділок).

Раніше "Телеграф" писав про Новий рік-2022: рік якоїсь тварини за східним гороскопом, і в чому її зустрічати.