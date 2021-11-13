4 знакам Зодіаку рік Чорного Тигра принесе приємні несподіванки

Для представників 4 знаків Зодіаку наступний рік виявиться вдалим

Багатство, сімейне благополуччя, підкорення нових кар’єрних вершин — все це обіцяє 2022 рік, що наступає, — рік Чорного (Блакитного) Водяного Тигра.

Астрологи обіцяють приємні сюрпризи чотирьом знакам Зодіаку — Скорпіонам, Стрільцям, Козерогам та Рибам, пише MK.RU.

Скорпіон

Скорпіонам дуже пощастить у діловій та фінансовій сферах. Варто очікувати на отримання більшого доходу від результатів своєї праці. Також можливий переїзд чи зміна місця роботи. Ці зміни стануть успішними.

Стрілець

Відмінний час для вкладення грошей, придбання чи продажу нерухомості. Стрільці зможуть дозволити собі зайві витрати, тому що рік Водяного Тигра обіцяє збільшення доходів.

Козеріг

Стабільний дохід гарантовано у 2022 році. Багато цікавих пропозицій надійде у діловій сфері, а також настає ідеальний час для любовних справ.

Риби

Риби стануть щасливчиками наступного року. Нічні світила та планети допоможуть із важливими проектами, а також у питаннях любовних. Окрім цього, успіх буде благоволити тим, хто зважиться на зміну місця проживання або роботи. Такі зміни призведуть лише до кращого.

Раніше "Телеграф" писав, у якому вбранні краще зустріти рік Чорного Водяного Тигра, щоб задобрити зодіакальну тварину.