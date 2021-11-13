Рус

4 знакам Зодіаку рік Чорного Тигра принесе приємні несподіванки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
294
Наступний рік Водяного Тигра буде щедрий на приємні сюрпризи Новина оновлена 13 листопада 2021, 12:29
Наступний рік Водяного Тигра буде щедрий на приємні сюрпризи

Для представників 4 знаків Зодіаку наступний рік виявиться вдалим

Багатство, сімейне благополуччя, підкорення нових кар’єрних вершин — все це обіцяє 2022 рік, що наступає, — рік Чорного (Блакитного) Водяного Тигра.

Астрологи обіцяють приємні сюрпризи чотирьом знакам Зодіаку — Скорпіонам, Стрільцям, Козерогам та Рибам, пише MK.RU.

Скорпіон

Скорпіонам дуже пощастить у діловій та фінансовій сферах. Варто очікувати на отримання більшого доходу від результатів своєї праці. Також можливий переїзд чи зміна місця роботи. Ці зміни стануть успішними.

Стрілець

Відмінний час для вкладення грошей, придбання чи продажу нерухомості. Стрільці зможуть дозволити собі зайві витрати, тому що рік Водяного Тигра обіцяє збільшення доходів.

Козеріг

Стабільний дохід гарантовано у 2022 році. Багато цікавих пропозицій надійде у діловій сфері, а також настає ідеальний час для любовних справ.

Риби

Риби стануть щасливчиками наступного року. Нічні світила та планети допоможуть із важливими проектами, а також у питаннях любовних. Окрім цього, успіх буде благоволити тим, хто зважиться на зміну місця проживання або роботи. Такі зміни призведуть лише до кращого.

Раніше "Телеграф" писав, у якому вбранні краще зустріти рік Чорного Водяного Тигра, щоб задобрити зодіакальну тварину.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Кількість нових хворих завжди падає до вихідних
Україна
Одужало більше, ніж захворіло: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 13 листопада
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кількість нових хворих завжди падає до вихідних
Одужало більше, ніж захворіло: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 13 листопада
Дата публікації
Категорія
Андрій Бублик
"Чергова криза не стала для нас шоком, український бізнес важко здивувати", — Андрій Бублик, Кока-Кола Україна
Дата публікації
Категорія
Міс Україна 2021 Олександра Яремчук
Участь України у Miss World 2021 зривається: чому Олександра Яремчук може не поїхати на фінал
Дата публікації
Категорія
В Україні можна вакцинуватися одним із чотирьох препаратів
Вакцини від коронавірусу в Україні: яке щеплення краще вибрати
Дата публікації
Категорія
Загиблі воїни
Українські десантники загинули на Донбасі: названі імена (фото)