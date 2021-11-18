Рус

Яким знакам Зодіаку допомагатиме ангел-охоронець до кінця 2021 року

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
571
Цим трьом знакам Зодіаку буде супроводжувати успіх у будь-яких починаннях
Цим трьом знакам Зодіаку буде супроводжувати успіх у будь-яких починаннях

Овнам, Стрільцям і Дівам варто зробити крок на шляху до власного щастя

Всім відомо, що у кожної людини є ангел-охоронець, який відповідає його імені, але виявляється не тільки.

Якщо один покровитель людини не може впоратися з проблемою, на допомогу завжди прийде ще один ангел-охоронець — за знаком Зодіаку, пише Ukr.Media. Саме трьом представникам знаків Зодіаку супроводжуватиме підтримка згори.

Овен

Астрологи радять людям цього знака не боятися виходити із зони комфорту. Своєю бездіяльністю Овни можуть засмучувати своїх ангелів-охоронців, які можуть перестати їм допомагати. Для того, щоб у грудні 2021 року успіх допомагав Овнам, потрібно пробувати щось нове, що вони боялися робити раніше. Задумане вищі сили допоможуть здійснити якнайкраще.

Діва

Дівам варто перестати фокусуватися на своїх недоліках. Краще менше копатися в собі і більше використовувати інтелектуальні здібності, щоб розвинути свою інтуїцію. Ангели-охоронці нададуть безліч можливостей, щоб проявити себе та свої сили. Тільки так Діви зможуть здобути довіру вищих сил, стати улюбленцем удачі та зміцнити шосте почуття.

Стрілець

Людям даного знаку Зодіаку слід пам’ятати, що втекти від себе неможливо. Стрільцям доведеться долати свої страхи та тривоги, але за допомогою вищих сил їм вдасться вийти на новий рівень. Настав час рухатися вперед, використовуючи внутрішні сили і свій потенціал.

Раніше "Телеграф" писав, представникам яких знаків Зодіаку везтиме з грошима на рік Чорного (Блакитного) Водяного Тигра-2022.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
В регіонах
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа забрала життя чотирьох діточок
Батьки спали в сусідній кімнаті: як на Хмельниччині загинули одразу четверо дітей (фото)
Дата публікації
Категорія
314 нардепів вирішили зняти законопроект із порядку денного голосування
Гучний "антиахметівський" законопроект 5600 поставили на паузу: відома можлива причина
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Категорія
На виплати щепленим, які анонсував Зеленський, може знадобитися близько 15 млрд грн
Рада зробила крок до видачі "Вовиної тисячі": на скільки українців вистачить грошей
Дата публікації
Категорія
З мосту – у холодний Дніпро
Патрульні вночі пірнули в Дніпро слідом за самовбивцею: "У воді ми бачили лише силует, що ворушить рукою" (відео)