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Бережіть гаманці: жінки за знаком Зодіаку, які не вміють економити гроші

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ці мадам зовсім не вміють економити та відкладати фінанси Новина оновлена 19 листопада 2021, 14:20
Ці мадам зовсім не вміють економити та відкладати фінанси

Деякі відмовляються від імпульсивних покупок, інші йдуть на поводу і своїх емоцій

Щоб почуватися фінансово забезпеченим, важливо не лише вміти заробляти гроші, а й розумно розпоряджатися ними. Астрологи вважають, що є знаки Зодіаку, представники яких до грошей ставляться не досить відповідально.

Особливо це властиво представницям прекрасної статі, пише Ukr.Media. Ознайомимося з двома найяскравішими марнотратницями згідно з Зодіаком.

Близнюки

Для Близнюків дуже важлива веселість, радість і розваги. Вони готові віддати гроші за те, що може принести їм нові враження. Їхня оселя завалена не лише купою модних аксесуарів, але також фотографіями з усіляких закордонних поїздок. Економити жінки-Близнюки не хочуть, але варто зазначити, що це той знак Зодіаку, який завжди при грошах.

Лев

Ці яскраві жінки просто не вміють відкладати гроші на "чорний день", навіть якщо це просто життєво необхідно. Леви не скупляться на атрибути розкішного та гарного життя. Вони цінують комфорт, якого завжди намагаються досягти самостійно. Іноді жінки-Леви з легкою душею спускають величезні гроші тільки для того, щоб похвалитися знайомими обновкою. У результаті цей знак Зодіаку часто залишається на мілині.

Раніше "Телеграф" писав, представникам яких знаків Зодіаку варто готуватися до фінансового буму в рік Чорного Тигра-2022.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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