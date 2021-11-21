Планети допомагатимуть "з усіх сил": що принесе з собою останній тиждень листопада

Цей тиждень може стати одним із найпродуктивніших у листопаді

Незважаючи на період між затемненнями, який стартував разом з повним Місяцем 19 листопада і завершиться 4 грудня, проблеми, що виникли в минулому, можуть отримати прийнятне рішення.

Про це розповіла астролог Олена Теплякова у себе в Інстаграмі.

Сприятливий аспект Меркурія з Плутоном, у компанії з Нептуном буде нам "з усіх сил" допомагати. Особливо, якщо ми візьмемо на озброєння інтуїцію та багатий життєвий досвід, зазначає експерт. Якщо досвіду не вистачає, постарайтеся прислухатися та придивлятися до того, що відбувається поряд з вами.

Це продуктивний час для вирішення важких завдань і старих проблем. Період сприяє відновленню втрачених позицій у ділових контактах чи колективі. Вдалий час для серйозних переговорів, уточнення умов контрактів. Водночас обставини цих днів можуть схиляти до таємних дій, кроків, які не можна афішувати. Але при цьому важливо не скотитися до інтриг та обману. Намагайтеся діяти тонко та обережно, щоб неправильний крок чи зайве слово не зруйнувало ваших планів.

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Тенденція останніх днів листопада та початку грудня схиляє до необхідності здобуття нових знань. Навчання, підвищення кваліфікації, нові практики особистісного зростання — все зараз буде ефективним і успішним. Сприятливий час для роботи із серйозними завданнями, що потребують логічного мислення.

Постарайтеся прислухатися до думки тих, хто старший і досвідченіший. Порада чи думка цих людей може допомогти чи дати важливий орієнтир.

Раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку активно допомагатимуть вищі сили до кінця цього року.