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Гороскоп на 2022 рік: астролог розповіла, кому вдасться розбагатіти

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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В який місяць 2022 року можна буде розбагатіти — астропрогноз Новина оновлена 01 грудня 2021, 16:28
В який місяць 2022 року можна буде розбагатіти — астропрогноз

Плануйте свої справи з мінімальними втратами часу та зусиль

Гороскоп на 2022 рік вказує на сприятливі та несприятливі події. Він дозволить майже завжди бути в курсі того, що на вас чекає і до чого потрібно готуватися.

Астролог Олена у себе на сторінці в Інстаграмі вказала на найважливіші фінансові події в рік Чорного Водяного Тигра.

  • Січень

Актуальні питання відносин, відновлення стосунків із колишніми. Фокус уваги зміщується у бік фінансів. Найближчі 2 роки тема грошей гостро хвилюватиме всіх. Великі покупки цього місяця варто відкласти. Одруження, початок бізнесу — переносимо на інший місяць. Весь місяць ретроградить Венера і з другої половини входить у ретрорух Меркурій.

  • Лютий

Місяць підходить для робочої діяльності. Можна досягти непоганих фінансових результатів, якщо докласти зусиль.

  • Березень

Відносно спокійний місяць щодо нових подій. Можна займатись поточною діяльністю.

  • Квітень

Гарний місяць для бізнесменів, для зростання бізнесу та доходу. Дуже хорогий місяць для творчих людей. Прогрес у медицині, відкриття нових ліків.

  • Травень

Гарний місяць для бізнесу, заробітків, особливо до 10 травня, до початку ретроградного Меркурія. Місяць усіх затягне до авантюр, але дії приведуть до результатів. Сприятливий час для активної робочої діяльності.

  • Червень

Сприятливий місяць для роботи та бізнесу. Відносно спокійні місяці порівняно з іншими місяцями року.

  • Липень-серпень

Електронні гроші виходять на перше місце. Можливий обвал валют, їхнє падіння. Коливання криптовалюти. Добре переводити свою діяльність в онлайн.

  • Вересень

Весь місяць ретроградить Меркурій — комерційна діяльність бажає кращого.

  • Жовтень

Нічого не плануємо цього місяця, оскільки він точно не буде продуктивним.

  • Листопад та грудень

Добре заздалегідь всю діяльність перевести в онлайн, або обзавестись джерелами додаткового доходу в інтернеті. Відкласти та не планувати подорожей.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі знаків Зодіаку "купатиметься в грошах" наступного року.

Теги:
#Гороскоп #Астрологія #Астропрогноз
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