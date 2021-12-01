Гороскоп на 2022 рік: астролог розповіла, кому вдасться розбагатіти
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Плануйте свої справи з мінімальними втратами часу та зусиль
Гороскоп на 2022 рік вказує на сприятливі та несприятливі події. Він дозволить майже завжди бути в курсі того, що на вас чекає і до чого потрібно готуватися.
Астролог Олена у себе на сторінці в Інстаграмі вказала на найважливіші фінансові події в рік Чорного Водяного Тигра.
- Січень
Актуальні питання відносин, відновлення стосунків із колишніми. Фокус уваги зміщується у бік фінансів. Найближчі 2 роки тема грошей гостро хвилюватиме всіх. Великі покупки цього місяця варто відкласти. Одруження, початок бізнесу — переносимо на інший місяць. Весь місяць ретроградить Венера і з другої половини входить у ретрорух Меркурій.
- Лютий
Місяць підходить для робочої діяльності. Можна досягти непоганих фінансових результатів, якщо докласти зусиль.
- Березень
Відносно спокійний місяць щодо нових подій. Можна займатись поточною діяльністю.
- Квітень
Гарний місяць для бізнесменів, для зростання бізнесу та доходу. Дуже хорогий місяць для творчих людей. Прогрес у медицині, відкриття нових ліків.
- Травень
Гарний місяць для бізнесу, заробітків, особливо до 10 травня, до початку ретроградного Меркурія. Місяць усіх затягне до авантюр, але дії приведуть до результатів. Сприятливий час для активної робочої діяльності.
- Червень
Сприятливий місяць для роботи та бізнесу. Відносно спокійні місяці порівняно з іншими місяцями року.
- Липень-серпень
Електронні гроші виходять на перше місце. Можливий обвал валют, їхнє падіння. Коливання криптовалюти. Добре переводити свою діяльність в онлайн.
- Вересень
Весь місяць ретроградить Меркурій — комерційна діяльність бажає кращого.
- Жовтень
Нічого не плануємо цього місяця, оскільки він точно не буде продуктивним.
- Листопад та грудень
Добре заздалегідь всю діяльність перевести в онлайн, або обзавестись джерелами додаткового доходу в інтернеті. Відкласти та не планувати подорожей.
Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі знаків Зодіаку "купатиметься в грошах" наступного року.
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