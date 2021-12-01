Гороскоп на 2022 рік: астролог розповіла, кому вдасться розбагатіти

Плануйте свої справи з мінімальними втратами часу та зусиль

Гороскоп на 2022 рік вказує на сприятливі та несприятливі події. Він дозволить майже завжди бути в курсі того, що на вас чекає і до чого потрібно готуватися.

Астролог Олена у себе на сторінці в Інстаграмі вказала на найважливіші фінансові події в рік Чорного Водяного Тигра.

Січень

Актуальні питання відносин, відновлення стосунків із колишніми. Фокус уваги зміщується у бік фінансів. Найближчі 2 роки тема грошей гостро хвилюватиме всіх. Великі покупки цього місяця варто відкласти. Одруження, початок бізнесу — переносимо на інший місяць. Весь місяць ретроградить Венера і з другої половини входить у ретрорух Меркурій.

Лютий

Місяць підходить для робочої діяльності. Можна досягти непоганих фінансових результатів, якщо докласти зусиль.

Березень

Відносно спокійний місяць щодо нових подій. Можна займатись поточною діяльністю.

Квітень

Гарний місяць для бізнесменів, для зростання бізнесу та доходу. Дуже хорогий місяць для творчих людей. Прогрес у медицині, відкриття нових ліків.

Травень

Гарний місяць для бізнесу, заробітків, особливо до 10 травня, до початку ретроградного Меркурія. Місяць усіх затягне до авантюр, але дії приведуть до результатів. Сприятливий час для активної робочої діяльності.

Червень

Сприятливий місяць для роботи та бізнесу. Відносно спокійні місяці порівняно з іншими місяцями року.

Липень-серпень

Електронні гроші виходять на перше місце. Можливий обвал валют, їхнє падіння. Коливання криптовалюти. Добре переводити свою діяльність в онлайн.

Вересень

Весь місяць ретроградить Меркурій — комерційна діяльність бажає кращого.

Жовтень

Нічого не плануємо цього місяця, оскільки він точно не буде продуктивним.

Листопад та грудень

Добре заздалегідь всю діяльність перевести в онлайн, або обзавестись джерелами додаткового доходу в інтернеті. Відкласти та не планувати подорожей.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі знаків Зодіаку "купатиметься в грошах" наступного року.