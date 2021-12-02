Введення в храм Пресвятої Богородиці 2021: що категорично заборонено робити в свято

4 грудня Православна церква відзначає велике християнське богородичне свято

Цієї суботи, 4 грудня, православні віруючі відзначають свято — Введення в храм Пресвятої Богородиці, який ще називають Третьою Пречистою. Нагадаємо, що 21 вересня щорічно відзначається Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Цей день вважається днем народження матері Ісуса Христа – Діви Марії.

Згідно з Євангелієм, 4 грудня Марію у трирічному віці привели до церкви, щоб вона служила Богові.

Історія свята

Батьки дівчинки, праведні Іоаким і Анна, були бездітні до глибокої старості, а бездітність на той час вважалася ганьбою і покаранням Вищих сил. Коли до них прийшов ангел, той пообіцяв їм народження дочки, яку обов’язково треба назвати іменем Марія і віддати її на служіння Богові. Іоаким та Анна дотримали свого слова.

Традиції свята

4 грудня рибалки поспішали на останню рибалку в році, адже через зимові морози починає з’являтися лід. Цього дня, незважаючи на Різдвяний піст, влаштовували зимові торги — розкішні Введені ярмарки. Починалися катання на санчатах.

Що не можна робити у свято 4 грудня

На свято Введення у храм Пресвятої Богородиці не можна дуже веселитися, оскільки Церква такого не вітає. Окрім цього, у це свято заборонено займатися тяжкою роботою. Також не можна прибирати, прати, шити. 4 грудня не можна відмовляти у милосерді нужденним.

Також у цей день категорично забороняється укладати шлюби. А ось хрестити дітей 4 грудня можна.

Раніше "Телеграф" писав, які ще церковні свята припадають на перший місяць зими.