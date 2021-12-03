Що подарувати на Новий рік 2022 мамі, бабусі, сестрі: найкращі ідеї презентів для жінок

Кожна жінка чекає на диво в головну ніч року

Щороку ми ламаємо голову: що подарувати близьким на Новий Рік чи інше важливе свято? Здавалося б: така різноманітність на полицях магазинів, очі розбігаються… Але варіантів виявляється так багато, що навіть не знаєш, із чого розпочати пошуки.

Розглянемо найкращі ідеї презентів, які не залишать байдужими прекрасну половину людства.

Що подарувати мамі на Новий рік-2022

Зверніть увагу на практичність презенту. Подумайте, чим ваша мама точно користуватиметься у повсякденному житті. Головне вибрати такий подарунок, який би не припадав пилом на полиці шафи.

Всі мами різні, але все-таки спільне у них є: кожна користується або хотіла би користуватися дійсно хорошою косметикою, і в цьому випадку грошей не варто економити. Також добре підійдуть омолоджуючі, зволожуючі і поживні креми для шкіри обличчя і повік, та й всього тіла. Звичайно, для цього бажано знати тип шкіри вашої рідної людини.

Не помилитеся ви і з якісною білизною. Також гарною ідеєю буде подарувати мамі незвичайний предмет інтер’єру. А щоб ходіння по магазинах не принесло вам головного болю, сміливо купуйте подарунковий сертифікат. Потрібні подарунки ваша мама вибере сама.

Що подарувати бабусі на Новий рік-2022

Наші бабусі раді будь-яким проявам любові, адже для них головне не подарунок, а увага з боку своїх дітей та онуків. Для комфорту представницям старшого покоління відмінно підійдуть теплі капці, халат, вовняні шкарпетки і так інше. Якщо бабуся захоплює випічкою, варто звернути увагу на різні набори випічки і т.п.

Якщо вона страждає від болю в спині, чому б не купити в аптеці спеціальний теплий пояс із верблюжої шерсті? А якщо бабуся дотримується сучасних поглядів, їй підійдуть такі подарунки, як для мами.

Що подарувати сестрі на Новий рік-2022

Гарний манікюр, стильна зачіска, а також будь-які експерименти, пов’язані з красою, принесуть багато позитивних емоцій як старшій, так і молодшій сестрі. Ви можете зробити сюрприз рідній людині, купуючи для неї якісну праску для волосся, епілятор, набір для манікюру, набір лаків для нігтів і таке інше. Головне знати уподобання своєї сестри, а також її захоплення. Професійний набір для малювання або синтезатор для створення майбутніх музичних шедеврів ідеально підійде творчим представницям прекрасної статі.

Якщо не впевнені у виборі подарунка, купуємо подарунковий сертифікат, який рятує у будь-якій ситуації.

Нагадаємо, що наступний новий рік, згідно з китайським гороскопом, буде під покровительством Чорного (Блакитного) Водяного Тигра. У чому зустріти Новий рік – читайте у матеріалі "Телеграфа".