Попросіть Богородицю про захист та допомогу: молитви на Другу Пречисту

Молитви у цей день допомагають знайти спокій, очиститись від гріхів

Введення в храм Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) — одне з найважливіших дванадцяти православних свят, яке віруючі відзначають 4 грудня. Урочистість випадає на Різдвяний піст, який розпочався 28 листопада і закінчиться 6 січня.

Цієї суботи священнослужителі радять прочитати свої прохання до Богородиці, щоб знайти її захист і заступництво. Служителі церкви 4 грудня запрошують на службу, під час якої кожен зможе звернутися до матері Ісуса Христа та попросити у неї допомоги, духовно зцілитися. Бажано це робити перед образом Діви Марії, але якщо немає ікони, це не завадить Богородиці почути ваші прохання. Головне бути щирим та чесним із самим собою.

Діва Марія з Ісусом Христом — ікона

"Телеграф" вітає читачів із великим богородичним святом та публікує основні молитви. У Діви Марії прийнято просити про вдале заміжжя, зачаття дитини, зцілення від різних захворювань, позбавлення від скорботи, пише Hram Glinskoe.

Основні молитви:

Пресвята і Велика Діва, обраниця Господа нашого, ти принесла себе в жертву і залишила грішний світ для великої мети служити Богові. Не залиши рабів своїх у їхніх молитвах про праведність і віру щиру. Захисти і проведи життя з мудрістю своєю. Благодать твоя нехай допоможе нам здобути віру істинну, позбавити гордині, жадібності та дурості. Даруй віднайти досконалість духовну і навчити дітей наших жити у мирі та чистоті душевній. Моли бога про спасіння наших грішних душ і висвітлюй шлях тернистий своїм світлим поглядом. Нехай не залишить Господь чад своїх у хвилини слабкості та труднощі. Амінь.

До кого ще, як не до Тебе, Матінко небесна, зверну я свої молитви. Почуй сподівання твого раба (ім’я). Втіш у скорботі моїй і не залиш без захисту в цьому грішному світі. Убережи від спокус і дозволь замолити гріхи вільні та мимовільні. Настав на шлях віри і допоможи не відступати від християнських заповідей. Дай сил боротися зі злом, що всередині мене прибуває. Зм’якши серце моє і прийми покаяння щире. Помолись за мене Господу нашому Всемогутньому, щоб не залишив мене без милості. Амінь.

Молитва-подяка:

Вихваляю Тебе, Велика, і славлю Твоє ім’я. Змилуйся над нами, грішними та недостойними, не залишай нас без покрову свого. У Твоїй владі кожен, хто нині живе, і кожен потребує допомоги Твоєї незримої. Дякую Тобі, милостива заступниця душ людських, за щастя щогодини, за допомогу та любов велику. Славься, Велика, Славься. Амінь.

Молитва про захист:

Цариця Небесна, оплот мій і надія моя, зверни на мене свій погляд і не зрікся щирого прохання про захист. Не кидай мене на волю долі, відведи лиха від мене та моїх близьких. Не дозволь потрапити в сіті диявольські та убереги від його послідовників. Подаруй захист свій і благословення, пом’якш серця й посели в них співчуття. Амінь.

Молитва про допомогу в біді та скорботі:

Цариця моя блага, надія моя і пристанище, скорботних радість, кинутих підтримка! Виріши лиха мої, виріши скорботу, допоможи мені немічному знайти силу і віру, щоб протистояти негараздам. Тугу мою пом’якш, утіш серце та не дозволь збитися з вірного шляху. Амінь.

Молитва спокути:

Богородиця, до твоєї допомоги кличу і на тебе надіюсь. Ти бачиш мою слабкість, так подаруй виправлення і навчи любити Господа всією душею та помислами. Подаруй благодать свою, милосердна, нехай даруй старанності жити праведно. Донеси негідне прохання моє до Отця нашого. Пошли мені своє благословення. Амінь.

Раніше "Телеграф" писав, які ще церковні свята припадають на перший місяць зими.