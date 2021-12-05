У Новий рік представники сильної половини людства теж чекають на диво

Всупереч поширеній думці, придбати подарунок чоловікові на Новий рік буває досить проблематично, адже такі презенти, як одеколон, шкарпетки або краватка вже давно втратили свою актуальність, і час потребує більш креативного підходу. Непогано, якщо подарунок виявиться практичним, але він також повинен приносити радість.

Щоб не витрачати час на роздуми, можна скористатись готовими прикладами універсальних та корисних подарунків для чоловіка. І не важливо, хто це буде — ваш чоловік, батько, син чи колега по роботі.

Що подарувати чоловікові на Новий рік-2022

Якщо вибираєте подарунок для свого хорошого знайомого, то вам, думаємо, не складе особливих труднощів згадати, чим саме він захоплюється. Найпоширенішими подарунками в категорії "хобі" є:

зброя (мечі, арбалети, кинджали);

товари для полювання та риболовлі;

все для фотосправи;

товари для подорожей чи занять будь-яким видом спорту.

Сучасний чоловік ретельно стежить за своєю фігурою та зовнішністю. Якщо є частим клієнтом барбершопів, майстрів манікюру, SPA, у нас для вас є декілька варіантів, таких як:

абонемент у хороший спортклуб;

подарунковий сертифікат у SPA-салон;

ювелірна прикраса;

брендовий одяг;

квиток на гру улюбленої спортивної команди

Хороший масаж ще не нашкодив жодному чоловікові

Ще один вихід із становища — подарунковий сертифікат, який завжди рятує в будь-якій ситуації. Наприклад:

професійне чищення машини,

оренда на день авто або мотоцикла мрії,

урок керування літаком,

урок кулінарної майстерності,

дегустація вин,

професійний розіграш.

Відмінним подарунком буде майстер-клас з барбекю на грилі

До недорогих, але дуже практичних та корисних презентів підійдуть: набір мила ручної роботи, тапочки для дому, затишна піжама, іменний рушник, універсальний рюкзак, набір для бороди (якщо є, звичайно), для взуття, зручне комп’ютерне крісло, підставка для ноутбука, автомобільний органайзер тощо.

Раніше "Телеграф" писав, яким новорічним подарунком можна порадувати представниць прекрасної статі. Ідеї презентів для матері, бабусі та сестри.