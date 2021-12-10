Коли День Андрія Первозванного у 2021: дата, історія та традиції свята

У народі ніч на 13 грудня була часом для ворожіння

Найближчого понеділка, згідно з церковним календарем, Свята Православна Церква згадує пам’ять святого апостола Андрія Первозванного, який був рідним братом апостола Петра. Своє прізвисько Андрій отримав за те, що першим пішов слідом за Ісусом Христом. У народі свято отримало назви "Андріїв день", "Андрія", "Андрій Зимовий", "Калита".

День Андрія Первозванного: дата свята

День Андрія Первозванного щороку святкують 13 грудня. У 2021 році свято випадає на понеділок. Католики згадують про нього 30 червня та 30 листопада.

День апостола Андрія Первозванного: історія свята

Апостол походив із міста Віфсаїди у Палестині. У юності почув проповідь Іоанна Хрестителя про покаяння та став його учнем. Поруч із Петром, апостолами Яковом та Іоанном належав до найближчих учнів Ісуса. Згідно з євангельськими текстами, був учасником усіх ключових подій месіанської діяльності Ісуса Христа, зокрема свідком його чудового воскресіння та піднесення.

За переказами, після сходження на учнів Ісуса Христа Святого Духа, апостоли кинули жереб для визначення: кому з них і в якій землі проповідувати. Святому Андрію дісталися країни вздовж узбережжя Чорного моря, північна частина Балканського півострова та Скіфія (територія Київської Русі). Андрій Первозванний протягом 10-20 років проповідував серед скіфів та у землях до верхів’я Дніпра, зокрема, на території майбутнього міста Київ.

Андрій Первозванний вважається заступником України, Шотландії, Росії. Церкви збудовані на його честь: собор Андрія Первозванного у м. Патри (Греція), Андріївський собор у Санкт-Петербурзі, собор св. Андрія у м. Вікторія (Канада) та інші. Найвідоміша в Україні — Андріївська церква у Києві.

Андріївська церква у Києві взимку

Свою кончину зустрів у селі Патри, правитель якого, язичник Єгіат, наказав стратити Андрія за його проповідування вчення Ісуса. Прийняв мученицьку смерть апостол через розп’яття на косому Х-подібному хресті. Пізніше хрест такого типу названо Андріївським.

День Андрія Первозванного: традиції свята

13 грудня варто заведено відвідувати богослужіння у церкві та молитися святому апостолу. На святковому столі не повинно бути страв із м’яса, риби, яєць чи молока, оскільки триває Різдвяний піст, який закінчується лише 6 січня.

Народні традиції та обряди цього дня мають дохристиянський характер. В ніч на 13 грудня дівчата збиралися в одному будинку, проводили заклинання та ворожіння на наречених, кохання та майбутнє.

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