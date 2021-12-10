"Ескадрон смерті з України": у Швеції заарештували кілерів із Києва, спецоперація потрапила на відео

Мішенню чоловіків нібито мав стати місцевий криміналітет

У Швеції національна оперативна група з пошуку особливо небезпечних злочинців провела спецоперацію та затримала трьох українців, які нібито прибули до країни для вбивства на замовлення. Відео, як чоловіків затримують у машині на заправці в муніципалітеті Бергсхамра, що неподалік Норртельє, виклали в мережу.

Про затримання кілерів пише місцеве видання Aftonbladet, іменуючи трійцю "ескадроном смерті з України".

Відомо, що затримали підозрюваних в організації нападу ще 5 грудня, однак розголосу цій історії надали тільки зараз і поширили відео арешту. Кажуть, що чоловіки (двом по 40 років, третьому — 30) хотіли вбити конкретну людину з кримінальних кіл, але інформацію про неї не розголошують. Один із ймовірних кілерів уже довгий час жив у Стокгольмі, інші нібито прилетіли "на допомогу" з Києва, проте теж тривалий час проживали у Швеції — до депортації. У всіх трьох військове минуле.

Раніше ми публікували перше відео з місця замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра, машину якого обстріляли з автоматів у лісосмузі під Києвом.