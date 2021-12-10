"Эскадрон смерти из Украины": в Швеции арестовали киллеров из Киева, спецоперация попала на видео

Мишенью мужчин якобы должен был стать местный криминалитет

В Швеции национальная оперативная группа по поиску особо опасных преступников провела спецоперацию и задержала троих украинцев, которые якобы прибыли в страну для заказного убийства. Видео, как мужчин задерживают в машине на заправке в муниципалитете Бергсхамра, что недалеко от Норртелье, выложили в сеть.

О поимке киллеров пишет местное издание Aftonbladet, именуя троицу "эскадроном смерти из Украины".

Известно, что задержали подозреваемых в организации нападения еще 5 декабря, однако огласке эту историю предали только сейчас, опубликовав и видео ареста. Говорят, что мужчины (двоим по 40 лет, третьему — 30) хотели убить конкретного человека из криминальных кругов, но информацию о нем не разглашают. Один из вероятных киллеров уже долгое время жил в Стокгольме, другие якобы прилетели "на подмогу" из Киева, однако тоже долгое время проживали в Швеции — до депортации. У всех троих военное прошлое.

Ранее мы публиковали первое видео с места покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, машину которого обстреляли из автоматов в лесополосе под Киевом.