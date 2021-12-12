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День Андрія Первозванного 2021: що можна і не можна робити цього дня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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13 грудня у народі відзначають свято Андрія Первозванного Новина оновлена 12 грудня 2021, 09:54
13 грудня у народі відзначають свято Андрія Первозванного

Обряди в народі цього дня носять дохристиянський характер

У понеділок, згідно з церковним календарем, православні та греко-католики України 13 грудня відзначають День Андрія Первозванного. Це церковне свято присвячене пам’яті одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який був першим покликаний Спасителем.

Цього дня заведено відвідувати богослужіння у церкві та молитися святому апостолу. Незаміжні просять у святого про сімейне щастя.

Також День Андрія у народі називався Калита. У ніч із 12 на 13 грудня молоді, зазвичай незаміжні дівчата займалися ворожіннями.

День пам’яті Андрія Первозванного 2021: що можна робити 13 грудня

  • Оскільки святий вважається покровителем моряків, люди, причетні до цієї сфери, можуть просити апостола доброї долі. Незаміжні дівчата – про щастя у сімейному житті.
  • Щоб весь рік бути здоровим та продуктивним, напередодні 13 грудня потрібно прибрати весь будинок і привести себе до ладу.
  • Іменинників цього дня варто привітати з їхнім Днем Ангела.

День пам’яті Андрія Первозванного 2021: що не можна робити 13 грудня

  • Не можна займатися домашніми справами, інтелектуальною роботою, шити, прясти, вишивати.
  • Не бажано маятися поганими думками, інакше можна збожеволіти.
  • Оскільки в цей період триває Різдвяний піст, то не можна їсти м’ясо.
  • У День Андрія Первозванного церковники забороняють гадати, але у народі вважається, що у це свято дівчатам можна гадати на свою долю.
  • Заборонено влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята українці відзначають у першому зимовому місяці 2021 року, а також, коли буде додатковий вихідний у грудні.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #День Андрія Первозванного
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