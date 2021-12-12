Дефіцит шкарпеток, трусів і навіть горілки: чому СРСР запам’ятався моторошними чергами

Порожні полиці у магазинах Радянського Союзу нікого з громадян не дивували

Радянський Союз розпався десятки років тому і думка про нього у людей залишилася діаметрально протилежною. Можна по-різному ставитися до епохи СРСР, проте факт тотального дефіциту багатьох звичайних товарів помічали навіть ті, хто зараз дуже ностальгує за тими часами.

Білоруський блогер Максим Мирович розповів, яким був дефіцит за часів СРСР і чого на полицях магазинів катастрофічно не вистачало.

М’ясо та ковбаси

Порожніми полицями за часів СРСР складно було когось здивувати, проте навіть на свята якісне м’ясо та ковбасу купити було неможливо. Ці продукти в нормальній якості продавалися в магазинах або за дуже завищеною ціною, або "по знайомству" через чорний вхід магазину, або їх взагалі ніхто не завозив.

Порожні прилавки у магазинах СРСР нікого не дивували

Фрукти та овочі

Як би дивно це не звучало, але купити банани, яблука, груші чи виноград у радянських магазинах було чимось за межею фантастики. На прилавках були тільки кислі яблука, а з овочів — немита морква, вʼялий буряк, капуста і цибуля, що підгнила. У ті часи на полицях можна було знайти тільки банки з яблучним або березовим соком, а про консервовані овочі навіть не могло бути мови.

Одяг, взуття та навіть білизна

Радянський одяг не був у особливому дефіциті, проте охочих його купити було мало. Виглядав крій речей часів СРСР, м’яко кажучи, страшнувато, проте навіть у такій ситуації деякі магазини в регіонах їх взагалі не завозили.

З білизни в дефіциті були шкарпетки та жіночі колготки — останні взагалі в магазинах зустрічалися дуже рідко. І навіть звичайні на той час сині вовняні радянські костюми в деяких містах купити було неможливо.

Навіть вовняні плавки у деяких магазинах були у дефіциті

Алкоголь

За алкоголем у СРСР збиралися величезні черги, особливо після "антиалкогольної компанії" Горбачова, проте нормальну горілку та інші напої просто було не купити. Червоне вино з’являлося на полицях магазинів перед святами, але без знайомств його не могли купити. Приблизно в цей час у деяких громадян з’явилася звичка пити "Потрійний одеколон".

Цигарки

Цигарки в магазинах іноді з’являлися, проте про пристойні марки навіть ніхто не заїкався. Завозили "Біломорканал", який у пристойному суспільстві не курили, а от "Космос" — сигарети з фільтром на кшталт "західних" — був у дефіциті. У ті часи блок "Космосу" перетворювався на справжню валюту, яку можна було виміняти на хорошу ковбасу або баночку червоної ікри.

Чоловік із жадібністю набрав у магазині десятки пачок "Біломорканалу"

А ось ті речі, без яких СРСР уявити дуже складно:

порожні прилавки магазинів — нормальний товар якщо й був, то надовго він там не затримувався, тому полиці майже весь час пустували;

величезні черги — чого там говорити, якщо навіть по хліб чергу займали з самого ранку;

талони та товарні книжки — їх запровадили через те, що попит населення на деякі групи товарів перевищував пропозицію, тому талони та книжки стали додатковим заходом контролю. В останні роки існування СРСР навіть мило та борошно не можна було купити без талона.

Черги — яскрава риса СРСР

Фото: mirovich.media

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