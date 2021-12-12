Дефицит носков, трусов и даже водки: почему СССР запомнился жуткими очередями

Пустые полки в магазинах Советского Союза никого из граждан не удивляли

Советский Союз распался десятки лет назад и мнение о нем у людей остались диаметрально противоположные. Можно по-разному относится к эпохе СССР, однако факт тотального дефицита многих обыденных товаров замечали даже те, кто очен сильно сейчас ностальгирует по тем временам.

Белорусский блогер Максим Мирович рассказал, каким был дефицит во времена СССР и чего на полках магазинов катастрофически не хватало.

Мясо и колбасы

Пустыми полками во времена СССР сложно было кого-то удивить, однако даже на праздники качественное мясо и колбасу купить было невозможно. Эти продукты в нормальном качестве продавались в магазинах либо по очень завышенной цене, либо "по знакомству" через черный вход магазина, либо их вообще никто не завозил.

Пустые прилавки в магазинах СССР никого не удивляли

Фрукты и овощи

Как бы странно это не звучало, но купить бананы, яблоки, груши или виноград в советских магазинах было чем-то за гранью фантастики. На прилавках были только кислые яблоки, а из овощей — немытая морковь, вялая свёкла, подгнившая капуста и лук. В те времена на полках можно было найти только банки з яблочным или березовым соком, а о консервированных овощах даже речи быть не могло.

Одежда, обувь и даже белье

Советская одежда не была в особом дефиците, однако желающих ее купить было мало. Выглядел крой вещей времен СССР, мягко говоря, страшновато, однако даже в такой ситуации в некоторые магазины в регионах ее вообще не завозили.

Из белья в дефиците были носки и женские колготки — последние вообще в магазинах встречались крайне редко. И даже обычные на то время синие шерстяные советские костюмы в некоторых городах купить не представлялось возможным.

Даже шерстяные плавки в некоторых магазинах были в дефиците

Алкоголь

За алкоголем в СССР собирались огромные очереди, особенно после "антиалкогольной компании" Горбачева, однако нормальную водку и прочие напитки было просто не купить. Красное вино появлялось на полках магазинов перед праздниками, однако без знакомств его купить не могли. Примерно в это же время у некоторых граждан появилась привычка пить "Тройной одеколон".

Сигареты

Сигареты в магазинах иногда появлялись, однако о приличных марках даже никто не заикался. Завозили "Беломорканал", который в приличном обществе не курили, а вот "Космос" — сигареты с фильтром по типу "западных" — был в дефиците. В те времена блок "Космоса" превращался в настоящую валюту, которую можно было выменять на хорошую колбасу или баночку красной икры.

Мужчина из жадности набрал в магазине десятки пачек "Беломорканала"

А вот те вещи, без которых СССР представить очень сложно:

пустые прилавки магазинов — нормальный товар если и был, то надолго он там не задерживался, поэтому полки практически все время пустовали;

огромные очереди — чего уж там говорить, если даже за хлебом очередь занимали с самого утра;

талоны и товарные книжки — их ввели из-за того, что спрос население на некоторые группы товаров очень сильно превышал предложение, поэтому талоны и книжки стали дополнительной мерой контроля. В последние года существования СССР даже мыло и муку нельзя было купить без талона.

Очереди - отличительная черта СССР

Фото: mirovich.media

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