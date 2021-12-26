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Поставила дочок на ноги і з усіма ладнала: якою була вбита в Італії українка

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Загибель Марії Баран стала несподіванкою для її сім’ї Новина оновлена 26 грудня 2021, 15:31
Загибель Марії Баран стала несподіванкою для її сім’ї

Жінка понад двадцять років працювала за кордоном і жодного разу не поскаржилася на погані умови

Понад тиждень українці обговорюють загибель 67-річної співвітчизниці Марії Баран, яка померла внаслідок кількох кульових поранень, на території Італії. Вистрілив у неї брат жінки, у якої Марія працювала доглядальницею.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися зі старшою донькою покійною, Ольгою Баран, яка й розповіла, якою ж була її мама з іншими людьми і чи могла спровокувати когось на конфлікт.

Нагадаємо, що трагедія сталася в Торре-Аннунціаті 15 грудня 2021 року. Вбивці виповнився 81 рік, він без попередження відкрив стрілянину у власному будинку, що призвело до смерті Марії Баран.

І родичі, і знайомі характеризують покійну як добру та світлу людину. Донька Ольга — не виняток.

За її словами, спочатку Марія Баран працювала на хімфармзаводі. Ще на початку 90-х вона вирішила спробувати щастя за кордоном, бо сім’я дуже потребувала грошей — батьки мали трьох доньок.

Так покійна і опинилася в Італії. Майже весь час вона пропрацювала в містечку Торре-Аннанціата, де згодом і була вбита. Загалом тут вона провела 24 роки.

На гроші, які вона надсилала рідним, усі доньки змогли відучитися в університетах та здобути вищу освіту. Ольга згодом теж перебралася до Італії, де й мешкає зараз.

Вона стверджує, що її мама була винятково працьовитою і дбайливою, ніколи не скаржилася, а ще вміла порозумітися практично з кожним.

"Мамі всі подружки заздрили, казали: "Марія, тобі завжди тільки хороші роботи трапляються". Насправді, це не від роботи залежить, а від людини — як ти належиш до людей, так і вони до тебе", — пояснює Ольга.

Синьйора Марія-Розарія, чий брат і застрелив Марію, була знайома з українкою не перший рік. Раніше Баран була доглядальницею у її свекрухи, поки та не померла. Потім Марія підхопила ковід, ледве вилікувалася і вирішила поїхати на якийсь час в Україну.

На батьківщині жінка пробула до середини літа, після чого знову поїхала до Італії — Марія-Розарія просила повернутися та допомагати їй. У листопаді, каже Ольга, мама навіть успішно вакцинувалась проти "корони".

Більш детально про трагедію в Італії можете прочитати у нашому ексклюзивному матеріалі: "Мама ніколи не сварилася з братом господині. Вона на кухні робила каву, а він зайшов зі зброєю та вбив її"

Теги:
#Україна #Італія #Вбивство #Українка #Доглядальниця
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