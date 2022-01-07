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Весна, Архелія, Бальтазар і Саватій - які імена обирали кияни для новонароджених у 2021 році

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Як називали дітей жителі столиці
Як називали дітей жителі столиці

Оприлюднено список найпопулярніших та найдивніших імен, які давали малюкам у минулому році

У столиці України немовлят, народжених у 2021 році, називали Маріями, Златами, Максимами, Іванами та Матвіями. Але були й досить незвичні імена, які отримували маленькі жителі країни. Серед них — Захра, Іллінка, Герицій, Єрофій та інші.

Як повідомляє видання Укрінформ, інформація щодо імен, які кияни давали новонародженим минулого року, були надані пресслужбою Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту України в місті Києві.

Згідно з наявними даними, у 2021 році в Україні збільшилася кількість Софій, Марій, Анастасій, Христин та Полін.

Також дівчаток називали Злата, Соломія, Анна, Маргарита, Єва та Мілана.

А от найпоширенішими іменами серед хлопчиків стали такі: Максим, Іван, Матвій, Артем, Лев, Андрій, Дмитро, Михайло, Олександр, Марк і Тимофій.

Окрім вже звичних та популярних імен українці вдавались і до екзотики, називаючи новонароджених досить рідкісними в країні іменами. До їх списку увійшли такі: Імі, Міа, Ева, Ясна, Мрія, Алія, Ніна, Рада, Етері, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаїна, Орися, Афіна, Ліана, Лаура, Мадіна, Маруся, Іларія, Вєдана, Агувія, Сабіна, Єсенія, Аврора, Устина, Наколєтта, Магдалина, Квітослава, Пелагія, Росанка, Властилина, Аркадія, Архелія, Мелодісон, Домініка, Златослава, Стефанія, Доне Дарина, Іллінка.

Що стосується "хлопчачого" населення столиці, то деяких його представників тепер звати Власом, Адамом, Клімом, Ілоном, Пилипом, Мар’яном, Яремою, Архіпом, Саввою, Оскаром, Філіпом, Устимом, Остапом, Радвілом, Кузьмою, Олексою, Ларіоном та Тихоном.

Також серед унікальних імен, які кияни давали малюкам, були наступні: Єрофій, Єлисей, Кузьма, Фелікс, Мефодій, Арістарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Герицій, Елеазар, Савелій, Александер, Саватій, Всеслав, Варфоломій, Альберт, Никифор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стало найбажанішим новорічним подарунком серед жителів України та скільки громадян мріяли отримати в новорічну ніч шубу з соболя та поцілунок від дружини.

Теги:
#Україна #Немовлята #Імена #Новонароджені
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