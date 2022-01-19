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Замість цін стали падати ліхтарі: у Криму стовп впав прямо жінці на голову (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Сімферополі зламався ліхтар та травмував жінку
У Сімферополі зламався ліхтар та травмував жінку

Металева конструкція серйозно травмувала перехожу

На одній з вулиць тимчасово окупованого Сімферополя ліхтар впав жінці прямо на голову. Інцидент із травмуванням тутешньої мешканки потрапив на відео.

Як повідомляє Telegram-канал "Инцидент Крым и Севастополь", подія сталася у провулку Піонерському у вівторок, 18 січня.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що ліхтар впав прямо на жінку, яка в цей момент проходила поряд із ним. Залізна конструкція розбила кримчанці голову, в результаті чого вона була дезорієнтована та впала обличчям прямо на проїзну частину.

На щастя, поряд знаходилися інші перехожі, котрі одразу викликали на місце події екстрену медичну допомогу та спостерігали за станом травмованої. Допомагати піднятися на ноги не поспішали, адже за словами автора відео, побоялися спровокувати крововилив.

Через невеликий проміжок часу на місце події прибули лікарі, які доправили постраждалу до медичного закладу.

У Сімферополі ліхтар впав на голову жінці

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі металева рекламна конструкція супермаркету АТБ через потужний порив вітру впала прямо на перехожого. На щастя, обійшлося без серйозних травм і від госпіталізації чоловік відмовився.

Теги:
#Сімферополь #Крим #Ліхтар #Госпіталізація #Травмування #Жінка
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