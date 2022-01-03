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У Дніпрі з "АТБ" злетіла вивіска прямо на голову перехожому: подробиці та фото

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Вивіска "АТБ" травмувала перехожого Новина оновлена 03 січня 2022, 13:49
Вивіска "АТБ" травмувала перехожого

Чоловік отримав травму голови, але швидку допомогу викликати не стали

У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, 62 сталася НП. З невідомої поки що причини з магазину "АТБ" злетіла вивіска і впала на перехожого.

Про це повідомили очевидці, яких цитують місцеві Телеграм-канали.

За словами мешканців Дніпра, чоловік йшов тротуаром, і ні з того, ні з сього, йому на голову "прилетіла" масивна рекламна конструкція. Дивом людина сильно не постраждала — обійшлося навіть без швидкої допомоги.

Вивіска "АТБ", що полетіла в Дніпрі
Вивіска "АТБ", що полетіла в Дніпрі

У мережі користувачі обурюються через множинну рекламу в місті і радять потерпілому звернутися до суду за компенсацією. Втім, багато хто пише, що таке могло статися де завгодно, оскільки в Україні — негода і сильний вітер.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку впав козирок готелю "Європа", що біля ДК Куйбишева: фото вражає.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Харкові новорічні свята обернулися недодракою в одному з місцевих супермаркетів "АТБ". Компанія молодих людей затіяла сварку з сімейною парою покупців посеред магазину, довелося викликати поліцейських.

Раніше у Харкові в новини потрапив інший магазин "АТБ", відкриття якого супроводжувалося неймовірною чергою.

Теги:
#Дніпро #Вітер #АТБ #Вивіска
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