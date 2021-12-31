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"Масаж ж*пи та ребер у подарунок": у Харкові відкриття АТБ відзначилося стовпотворінням (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Черга на відкритті супермаркету у Харкові
Черга на відкритті супермаркету у Харкові

Про дотримання півтораметрової соціальної дистанції не йшлося.

З музикою і штовханиною — у Харкові відкрили новий супермаркет "АТБ" неподалік станції метро "Холодна гора". Але не початок роботи чергового супермаркету в місті з більш ніж мільйоном жителів привернув увагу мережі, а стовпотворіння, яким він супроводжувалося.

Відео виклали в мережу ряд телеграм-каналів міста.

На ньому видно, що біля входу в магазин зібрався натовп охочих потрапити в перші ряди. Ведучому заходу не вдається стримати людей. Він закликає їх до обережності і нагадує, що "всі встигнуть зробити свої покупки". Також він марно нагадував харків’янам про соціальну дистанцію та дотримання маскового режиму.

У соцмережах користувачі іронізували над натовпом, порівнювали зі стадом баранів та мавпами, а також згадували, що багато українців скаржаться на брак грошей. "Напевно, продукти безкоштовно роздають", — резюмує один з коментаторів.

Нагадаємо, восени "Телеграф" писав про надзвичайну подію в одному з магазинів мережі — у камері зберігання супермаркету в Луцьку знайшли ртуть, через що "АТБ" закрили і проводили спецочищення.

Теги:
#Відкриття #Натовп #АТБ
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