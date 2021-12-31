Укр

"Массаж ж*пы и ребер в подарок": в Харькове открытие АТБ отметилось столпотворением (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Очередь на открытии супермаркета в Харькове
Очередь на открытии супермаркета в Харькове

Про соблюдение полутораметровой социальной дистанции и речи не было.

С музыкой и толкотней — в Харькове открыли новый супермаркет "АТБ" неподалеку от станции метро "Холодная гора". Но не начало работы очередного супермаркета в городе с более чем миллионом жителей привлекло внимание сети, а столпотворение, которым оно сопровождалось.

Видео выложили в сеть ряд Телеграм-каналов города.

На нем видно, что у входа в магазин собралась толпа желающих попасть в первых рядах. Ведущему мероприятия не удается сдержать поток людей. Он призывает их к осторожности и напоминает, что "все успеют сделать свои покупки". Также он тщетно напоминал харьковчанам про социальную дистанцию и соблюдение масочного режима.

В соцсетях пользователи иронизировали над толпой, сравнивали со стадом баранов и обезьянами, а также вспоминали, что многие украинцы жалуются на нехватку денег. "Наверное продукты бесплатно раздают", — резюмирует один из комментаторов.

Напомним, осенью "Телеграф" писал о чрезвычайном происшествии в одном из магазинов сети — в камере хранения супермаркета в Луцке нашли ртуть из-за чего "АТБ" закрыли и проводили спецочистку.

Теги:
#Открытие #Толпа #АТБ
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