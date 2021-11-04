В луцкое "АТБ" пришлось вызывать спасателей из-за опасного "сюрприза" в камере хранения (фото)

К ликвидации привлекли специалистов радиационно-химической защиты.

Ртуть в полиэтиленовом пакете — в Луцке в ячейке для вещей посетителей супермаркета "АТБ" на проспекте Возрождения обнаружили разлитое вещество. Оно просочилось из пакета на пол камеры.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасателей вызвали около шести вечера. Посетителей магазина экстренно эвакуировали. В ГСЧС позвонили из полиции.

Ртуть искали даже под полом

На месте работали специалисты радиационно-химической защиты. Собрать удалось около 200 грамм разлитого вещества.

Ртуть в камере хранения Опасное вещество вытекло из пакета Капли ртути

В супермаркете "АТБ", в котором обнаружили ртуть, провели очистку объекта от остатков вещества. Работы завершили в 19:10. Происхождение ядовитого вещества в общественном месте выясняется.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Отметим, что ртуть — чрезвычайно опасное вещество, парами которого можно отравиться. Также опасно проглатывание ртути и контакт с кожей.

К симптомам отравления относят тошноту, рвоту, головокружение, общую слабость.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове пенсионера хотели отравить спиртосодержащим веществом, которое купили в интернете. Полиция задержала двух мужчин. Их целью была квартира.