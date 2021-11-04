У луцьке "АТБ" довелося викликати рятувальників через небезпечний "сюрприз" у камері схову (фото)
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До ліквідації залучили спеціалістів радіаційно-хімічного захисту.
Ртуть у поліетиленовому пакеті — у Луцьку в осередку для речей відвідувачів супермаркету "АТБ" на проспекті Відродження виявили розлиту речовину. Вона просочилася з пакета на підлогу камери.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальників викликали близько шостої вечора. Відвідувачів магазину негайно евакуювали. До ДСНС зателефонували з поліції.
На місці працювали спеціалісти радіаційно-хімічного захисту. Зібрати вдалося близько 200 г розлитої речовини.
У супермаркеті "АТБ", у якому виявили ртуть, провели очищення об’єкта від залишків речовини. Роботи завершили о 19.10. Походження отруйної речовини у громадському місці з’ясовується.
Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Зазначимо, що ртуть — надзвичайно небезпечна речовина, парами якої можна отруїтися. Також небезпечне проковтування ртуті та контакт зі шкірою.
До симптомів отруєння відносять нудоту, блювання, запаморочення, загальну слабкість.
Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові пенсіонера хотіли отруїти речовиною, що містить спирт, що купили в інтернеті. Поліція затримала двох чоловіків. Їхньою метою була квартира.
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