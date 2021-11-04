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У луцьке "АТБ" довелося викликати рятувальників через небезпечний "сюрприз" у камері схову (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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ДСНС знешкоджує ртуть Новина оновлена 04 листопада 2021, 07:57
ДСНС знешкоджує ртуть

До ліквідації залучили спеціалістів радіаційно-хімічного захисту.

Ртуть у поліетиленовому пакеті — у Луцьку в осередку для речей відвідувачів супермаркету "АТБ" на проспекті Відродження виявили розлиту речовину. Вона просочилася з пакета на підлогу камери.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальників викликали близько шостої вечора. Відвідувачів магазину негайно евакуювали. До ДСНС зателефонували з поліції.

На місці працювали спеціалісти радіаційно-хімічного захисту. Зібрати вдалося близько 200 г розлитої речовини.

Ртуть шукали навіть під полом
Ртуть шукали навіть під полом

У супермаркеті "АТБ", у якому виявили ртуть, провели очищення об’єкта від залишків речовини. Роботи завершили о 19.10. Походження отруйної речовини у громадському місці з’ясовується.

Ртуть в камері схову
Ртуть в камері схову
Речовина витікала з пакета
Речовина витікала з пакета
Фахівці збирають ртуть
Фахівці збирають ртуть

Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Зазначимо, що ртуть — надзвичайно небезпечна речовина, парами якої можна отруїтися. Також небезпечне проковтування ртуті та контакт зі шкірою.

До симптомів отруєння відносять нудоту, блювання, запаморочення, загальну слабкість.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові пенсіонера хотіли отруїти речовиною, що містить спирт, що купили в інтернеті. Поліція затримала двох чоловіків. Їхньою метою була квартира.

Теги:
#Луцьк #Ртуть #ГСЧС #АТБ
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