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Харківського пенсіонера вирішили обпоїти отрутою, щоб забрати квартиру (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Одного із підозрюваних затримали у машині.
Одного із підозрюваних затримали у машині.

Засіб для отруєння підозрювані замовили в Інтернеті.

У Харкові чоловіка хотіли отруїти заради квартири — поліції вдалося запобігти злочину.

Про це повідомляє сайт відомства.

Як стало відомо, 64-річний чоловік уклав із 26-річною доглядальницею договір про довічне утримання, за яким після його смерті квартира діставалася б їй у спадок.

Затримання підозрюваного у під’їзді
Затримання підозрюваного у під’їзді

Брат дівчини вирішив "пришвидшити" отримання прибутку. Він познайомився із ще одним чоловіком і запропонував тому вбити харків’янина.

Зробити вони це планували під час спільного застілля, обравши для вбивства метод отруєння. За їхнім планом чоловік повинен був випити спиртовмісний засіб і це було б схоже на природну смерть. Отруту вони замовили через мережу.

Речові докази
Речові докази

Чоловіків затримали безпосередньо перед входом до квартири потенційної жертви. При них були докази — та сама рідина, якою планували отруїти підопічного сестри.

Фігурантам повідомили про підозру та планують затримати без права внесення застави.

Санкція статті – до 15 років за ґратами або довічно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві колишній співробітник СБУ вбив чоловіка, який намагався його завербувати.

Теги:
#Отруєння #Харків #Пенсіонер
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