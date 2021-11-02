Харківського пенсіонера вирішили обпоїти отрутою, щоб забрати квартиру (фото, відео)

Засіб для отруєння підозрювані замовили в Інтернеті.

У Харкові чоловіка хотіли отруїти заради квартири — поліції вдалося запобігти злочину.

Про це повідомляє сайт відомства.

Як стало відомо, 64-річний чоловік уклав із 26-річною доглядальницею договір про довічне утримання, за яким після його смерті квартира діставалася б їй у спадок.

Затримання підозрюваного у під’їзді

Брат дівчини вирішив "пришвидшити" отримання прибутку. Він познайомився із ще одним чоловіком і запропонував тому вбити харків’янина.

Зробити вони це планували під час спільного застілля, обравши для вбивства метод отруєння. За їхнім планом чоловік повинен був випити спиртовмісний засіб і це було б схоже на природну смерть. Отруту вони замовили через мережу.

Речові докази

Чоловіків затримали безпосередньо перед входом до квартири потенційної жертви. При них були докази — та сама рідина, якою планували отруїти підопічного сестри.

Фігурантам повідомили про підозру та планують затримати без права внесення застави.

Санкція статті – до 15 років за ґратами або довічно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві колишній співробітник СБУ вбив чоловіка, який намагався його завербувати.