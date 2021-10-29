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У київському готелі вбили чоловіка: він міг вербувати людей для теракту (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Імовірного підозрюваного затримала поліція. Новина оновлена 29 жовтня 2021, 23:13
Імовірного підозрюваного затримала поліція.

Загиблому завдали 47 ножових ран.

У Києві в ніч проти 29 жовтня в одному з місцевих готелів убили чоловіка. У скоєнні злочину зізнався колишній співробітник Служби безпеки – до правоохоронців він прийшов сам.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Вони розповіли, що чоловік прийшов на прийом до слідчого. Він повідомив, що вбитий запропонував йому брати участь у організації терактів. На відмову відреагував бурхливо і намагався його вбити. Чоловік повідомив, що смертельно поранив нападника ножем під час бійки. Він розповів, що вже ходив до СБУ, але там його не сприйняли серйозно, і він пішов у ДБР.

Поліція обшукала номер готелю
Поліція обшукала номер готелю
На місці працювали експерти
На місці працювали експерти

Під час перевірки інформації Нацполіція з’ясувала — у хостелі в центрі Києва на вулиці Жилянській справді лежить тіло чоловіка з 47 ножовими ранами, це їм також повідомила адміністратор закладу. Також стало відомо, що до готелю вони поселилися разом напередодні. Підозрюваного взяли під варту. Це громадянин України, 1973 року народження.

Розслідування розпочато за статтею "навмисне вбивство" — санкція передбачає до 15 років за ґратами.Те, що цей один злочин підтвердили журналістам, також встановлюється особа загиблого.

 Раніше " Телеграф " повідомляв, що у Києві напали на водія таксі Убер — чоловіка побили троє невідомих і змусили відвести їх у Бровари. Приводом для нападу стало прохання надіти маски.

Теги:
#Київ #Вбивство #Державне бюро розслідувань
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