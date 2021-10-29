Укр

В киевском отеле убили мужчину: он мог вербовать людей для теракта (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вероятного подозреваемого задержала полиция. Новость обновлена 29 октября 2021, 23:13
Вероятного подозреваемого задержала полиция.

Погибшему нанесли 47 ножевых ран.

В Киеве в ночь на 29 октября в одном из местных отелей убили мужчину. В совершении преступления признался бывший сотрудник Службы безопасности — к правоохранителям он пришел сам. 

Об этом сообщает Госбюро расследований. 

Они рассказали, что мужчина пришел на прием к следователю. Он сообщил, что убитый предложил ему участвовать в организации терактов. На отказ отреагировал бурно и пытался его убить. Мужчина сообщил, что смертельно ранил нападавшего ножом во время драки. Он рассказал, что уже ходил в СБУ, но там его не восприняли серьезно и он пошел в ДБР. 

Полиция обыскала номер отеля
Полиция обыскала номер отеля
На месте работали эксперты
На месте работали эксперты

В ходе проверки информации Нацполиция выяснила — в хостеле в центре Киева на улице Жилянской действительно лежит тело мужчины с 47 ножевыми ранами, им об этом также сообщила администратор заведения. Также стало известно, что в отель они поселелились вместе накануне. Подозреваемого взяли под стражу. Это гражданин Украины, 1973 года рождения. 

Расследование начато по статье "умышленной убийство" — санкция предусматривает до 15 лет за решеткой. То, что это одно преступление подтвердили журналистам, также устанавливается личность погибшего.

 Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве напали на водителя такси Убер — мужчину избили трое неизвестных и заставили отвести их в Бровары. Поводом к нападению стала просьба надеть маски.

Теги:
#Киев #Убийство #Государственное бюро расследований
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