Харьковского пенсионера решили опоить ядом, чтобы забрать квартиру (фото, видео)
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Средство для отравления подозреваемые заказали в интернете.
В Харькове мужчину хотели отравить ради квартиры — полиции удалось предотвратить преступление.
Об этом сообщает сайт ведомства.
Как стало известно, 64-летний мужчина заключил с 26-летней сиделкой договор о пожизненном содержании, по которому после его смерти квартира доставалась бы ей в наследство.
Брат девушки решил "ускорить" получение прибыли. Он познакомился с еще одним мужчиной и предложил тому убить харьковчанина.
Сделать они это планировали во время совместного застолья избрав для убийства метод отравления. По их плану мужчина должен был выпить спиртосодержащее средство и это было бы похоже на естественную смерть. Отраву они заказали через сеть.
Мужчин задержали непосредственно перед входом в квартиру потенциальной жертвы. При них были улики — та самая жидкость, которой планировали отравить подопечного сестры.
Фигурантам сообщили о подозрении и планируют задержать без права внесения залога.
Санкция статьи — до 15 лет за решеткой или пожизненное.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве бывший сотрудник СБУ убил мужчину, который пытался его завербовать.
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