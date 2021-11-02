Укр

Харьковского пенсионера решили опоить ядом, чтобы забрать квартиру (фото, видео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Одного из подозреваемых задержали в машине.
Одного из подозреваемых задержали в машине.

Средство для отравления подозреваемые заказали в интернете.

В Харькове мужчину хотели отравить ради квартиры — полиции удалось предотвратить преступление. 

Об этом сообщает сайт ведомства. 

Как стало известно, 64-летний мужчина заключил с 26-летней сиделкой договор о пожизненном содержании, по которому после его смерти квартира доставалась бы ей в наследство. 

Задержание подозреваемого в подъезде
Задержание подозреваемого в подъезде

Брат девушки решил "ускорить" получение прибыли. Он познакомился с еще одним мужчиной и предложил тому убить харьковчанина. 

Сделать они это планировали во время совместного застолья избрав для убийства метод отравления. По их плану мужчина должен был выпить спиртосодержащее средство и это было бы похоже на естественную смерть. Отраву они заказали через сеть. 

Вещественные доказательства
Вещественные доказательства

Мужчин задержали непосредственно перед входом в квартиру потенциальной жертвы. При них были улики — та самая жидкость, которой планировали отравить подопечного сестры. 

Фигурантам сообщили о подозрении и планируют задержать без права внесения залога. 

Санкция статьи — до 15 лет за решеткой или пожизненное. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве бывший сотрудник СБУ убил мужчину, который пытался его завербовать. 

Теги:
#Отравление #Харьков #Пенсионер
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