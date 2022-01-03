Укр

В Днепре с "АТБ" слетела вывеска прямо на голову прохожему: подробности и фото

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Вывеска "АТБ" травмировала прохожего Новость обновлена 03 января 2022, 13:49
Вывеска "АТБ" травмировала прохожего

Мужчина получил травму головы, но скорую помощь вызывать не стали

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, 62 произошло ЧП. По неизвестной пока причине с магазина "АТБ" слетела вывеска и упала на прохожего.

Об этом сообщили очевидцы, которых цитируют местные Телеграмм-каналы.

Согласно словам жителей Днепра, мужчина шел по тротуару, и ни с того, ни с сего, ему на голову "прилетела" массивная рекламная конструкция. Чудом человек сильно не пострадал — обошлось даже без скорой помощи.,

Улетевшая в Днепре вывеска "АТБ"
Улетевшая в Днепре вывеска "АТБ"

В сети пользователи негодуют из-за множественной рекламы в городе и советуют пострадавшему обратиться в суд за компенсацией. Впрочем, многие пишут, что такое могло случиться где угодно, так как в Украине — непогода и сильный ветер.

Напомним, что в оккупированном Донецке рухнул козырек отеля "Европа", что у ДК Куйбышева: фото впечатляет.

Также "Телеграф" сообщал, что Харькове новогодние праздники обернулись недодракой в одном из местных супермаркетов "АТБ". Компания подвыпивших молодых людей затеяла ссору с семейной парой покупателей посреди магазина, пришлось вызывать полицейских.

Ранее в Харькове в новости попал другой магазин "АТБ", открытие которого сопровождалось невероятной очередью.

Теги:
#Днепр #Ветер #АТБ #Вывеска
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