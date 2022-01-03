Укр

"Храброй воды нахлебались": в Харькове неадекваты устроили разборки посреди АТБ (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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После вызова полиции изначально жертву обозвали "конфликтной"
После вызова полиции изначально жертву обозвали "конфликтной"

Правоохранители фактически отказались сопровождать домой людей, которым угрожали избиением

В Харькове новогодние праздники обернулись недодракой в одном из местных супермаркетов. Компания подвыпивших молодых людей затеяла ссору с семейной парой покупателей посреди магазина, пришлось вызывать полицейских.

Детали инцидента рассказали в Telegram-канале "Хуе**й Харьков".

По словам автора видео, они с женой пошли за покупками в "АТБ", расположенный на проспекте Победы.

Магазин, в котором произошел конфликт
Магазин, в котором произошел конфликт

Во время шопинга к ним подошла компания не совсем трезвых людей, которые пытались начать разговор. Когда от их компании отказались, они начали вести себя более агрессивно.

Предупреждаем: в большинстве опубликованных видео присутствует нецензурная брань и угрозы физической расправы, строго 18+.

"Догнали в углу магазина, стали угрожать, […] подошли свидетели и охранники, пообещали, что меня убьют, и не только меня", — отметил участник инцидента, считающий себя пострадавшей стороной.

На видео видно, что компания действительно ведет себя весьма по-хамски, при этом проявляя абсолютное неуважение даже к стражам правопорядка. Также от хулиганов звучали угрозы насилия не только в сторону супружеской пары, вызвавшей полицию, но и к самим копам.

При этом автор видео утверждает, что изначально полицейские не слишком стремились отреагировать на конфликт — кроме того, что развели участников спора в разные стороны. При этом сопровождать получивших угрозы людей домой они фактически отказались.

Впрочем, заявление о конфликте находится в полиции, вероятно, на дебоширов ожидает административное наказание.

Тем временем соцсети весьма негативно отреагировали на происходящее. Многие осуждают неадекватную команду, но при этом не слишком сочувствуют второй стороне конфликта.

В целом, новогодняя ночь не прошла для украинцев без эксцессов. Как уже писал "Телеграф", в некоторых регионах страны люди весьма бесстрашно использовали опасные фейерверки, которые порой залетали даже в толпу.

Также мы рассказывали, что в Польше во время праздничной вечеринки был убит наш соотечественник. В причастности к трагедии подозревают сразу 12 соседей покойных, также иностранцев по мерках Польши.

Теги:
#Харьков #Скандал #Полиция #Супермаркет #Ссора #Новый год #Пьяные
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