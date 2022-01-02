В Каменском стрелы фейерверка полетели в толпу: момент попал на видео

Некоторые из зарядов взрывались у людей просто под ногами

Несмотря на светлый и радостный тон зимних праздников, в некоторых регионах Украины новогодняя ночь прошла весьма напряженно. Не в последнюю очередь — из-за запуска фейерверков, которые едва ли не стали причиной трагедии на Днепропетровщине.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на местные издания.

Согласно информации "Днепр вечерний", весьма ярким получился праздник в Каменском. Здесь во время мероприятий возле центральной городской елки салюты решили выстреливать не в небо, а в любых других направлениях.

Запуск салюта в Каменском 2022

Таким образом заряды летели то в здание городского совета, то непосредственно в толпу народа. Несколько мощных фейерверков взорвались у людей под ногами. При этом сообщается, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Не менее зрелищным был и весьма локальный салют в Днепре. Один из водителей, находясь неподалеку местного ТРЦ "Мост-сити", видимо, устал ждать наступления праздника, поэтому устроил его лично.

Как рассказали "Вартові Еспресо", он запускал различные фейерверки из люка собственного автомобиля. Много прохожих с удовольствием наблюдали за происходящим, снимая это на телефоны. При этом немало нашлось и тех, кто осудил подобную задумку, ведь это является потенциальной угрозой и прямым нарушением техники пожарной безопасности.

Житель Днепра весьма бесстрашен

Опасность пиротехники может подтвердить 13-летний житель Запорожья, который получил ожоги правой кисти из-за баловства с петардой.

Впрочем, он далеко не первый травмированный наш соотечественник за новогоднюю ночь 2022. Как писал "Телеграф", гражданин Украины получил увечья от петарды, даже будучи за границей — в Польше. Теперь врачи борются за спасение его зрения.

Также мы рассказывали о серьезном инциденте новогодней ночи — все в той же Польше во время вечеринки был убит гражданин Украины. Среди подозреваемых — 12 его соседей, также иностранцы.