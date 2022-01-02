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У Кам’янському стріли феєрверку полетіли в натовп: момент потрапив на відео

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Лише дивом від салютів ніхто не постраждав Новина оновлена 02 січня 2022, 11:56
Лише дивом від салютів ніхто не постраждав

Деякі із зарядів вибухали у людей просто під ногами

Попри світлий та радісний тон зимових свят, у деяких регіонах України новорічна ніч пройшла дуже напружено. Не в останню чергу через запуск феєрверків, які ледве не стали причиною трагедії на Дніпропетровщині.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцеві видання.

За інформацією "Дніпро вечірній", дуже яскравим вийшло свято у Кам’янському. Тут під час заходів біля центральної міської ялинки салюти вирішили вистрілювати не в небо, а у будь-яких інших напрямках.

Запуск салюту в Кам’янському 2022

Таким чином, заряди летіли то в будівлю міської ради, то безпосередньо в натовп глядачів. Декілька потужних феєрверків вибухнули у людей під ногами. Водночас повідомляється, що, на щастя, обійшлося без потерпілих.

Не менш видовищним був і локальний салют у Дніпрі. Один із водіїв, перебуваючи неподалік місцевого ТРЦ "Мост-сіті", мабуть, втомився чекати свята, тому влаштував його особисто.

Як розповіли "Вартові Еспресо", він запускав різні феєрверки із люка власного автомобіля. Багато перехожих із задоволенням спостерігали за тим, що відбувається, знімаючи це на телефони. При цьому чимало знайшлося і тих, хто засудив подібну задумку, адже це є потенційною загрозою та прямим порушенням техніки пожежної безпеки.

Житель Дніпра дуже безстрашний

Небезпеку піротехніки може підтвердити 13-річний мешканець Запоріжжя, який отримав опіки правої кисті через пустощі з петардою.

Втім, він далеко не перший травмований наш співвітчизник за новорічну ніч 2022 року. Як писав "Телеграф", громадянин України отримав каліцтва від петарди, навіть будучи за кордоном — у Польщі. Тепер лікарі намагаються врятувати йому зір.

Також ми розповідали про серйозний інцидент новорічної ночі — все тієї ж Польщі під час вечірки було вбито громадянина України. Серед підозрюваних — 12 його сусідів, також іноземці.

Теги:
#Дніпро #Постраждалі #Феєрверки #Кам'янське #Салюти
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