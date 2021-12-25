Феєрверки почали вибухати у натовпі: на відкритті головної ялинки Луганська сталося НП (відео)

Обійшлося без постраждалих.

В окупованому Луганську на честь початку новорічних свят влаштували святковий салют. Проте свідки дійства у захваті не залишилися, оскільки деякі піротехнічні снаряди впали прямо в натовп, де й почали вибухати.

Кадрами події поділився донецький блогер, який пише під нікнеймом donetchanyn.

Він наголосив, що інцидент стався під час відкриття головної ялинки міста.

"За старою традицією феєрверк вирішили запустити відразу по людях. Один потрапив в будинок, що розташований поруч", — повідомив він.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Блогер також зазначає, що тим часом у Донецьку обмежили використання та продаж піротехніки у приватні руки, але охочі подивитися на вибухи салютів все одно можуть замовити послугу у місцевих фахівців. Він зазначає, що за це доведеться викласти до 50 тисяч російських рублів (18,5 тисяч гривень).

Як повідомлялося раніше, нещодавно жителі південної частини російського Санкт-Петербурга змогли побачити, як горить найновіший бойовий корабель "Проворний", який мали спустити на воду у 2022 році.

Корвет гасили понад добу, йому завдано серйозних збитків. Попередньо встановлено, що спалахнуло лакофарбове покриття судна.