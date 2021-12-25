Фейерверки начали взрываться в толпе: на открытии главной елки Луганска произошло ЧП (видео)

Обошлось без пострадавших.

В оккупированном Луганске в честь начала новогодних праздников устроили праздничный салют. Однако свидетели действа в восторге не остались, поскольку некоторые пиротехнические снаряды рухнули прям в толпу, где и начали взрываться.

Кадрами происшествия поделился донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

Он подчеркнул, что инцидент произошел во время открытия главной елки города.

"По старой традиции фейерверк решили запустить сразу по людям. Один попал в рядом стоящий дом", — сообщил он.

В результате инцидента никто не пострадал.

Блогер также отмечает, что тем временем в Донецке ограничили использование и продажу пиротехники в частные руки, но желающие посмотреть на взрывы салютов все равно могут заказать услугу у местных специалистов. Он отмечает, что за это придется выложить до 50 тысяч российских рублей (18,5 тысячи гривен).

Как сообщалось ранее, недавно жители южной части российского Санкт-Петербурга смогли увидеть, как горит новейший боевой корабль "Проворный", который должны были спустить на воду в 2022 году.

Корвет тушили более суток, ему нанесен серьезный ущерб. Предварительно установлено, что загорелось лакокрасочное покрытие судна.