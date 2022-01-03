"Хороброї води нахлебталися": у Харкові неадеквати влаштували розбирання серед АТБ (відео)

Правоохоронці фактично відмовилися супроводжувати додому людей, яким загрожували побиттям

У Харкові новорічні свята обернулися недодорою в одному з місцевих супермаркетів. Компанія молодих людей напідпитку почала сварку з сімейною парою покупців посеред магазину, довелося викликати поліцейських.

Деталі інциденту розповіли у Telegram-каналі "Ху***ий Харків".

За словами автора відео, вони з дружиною пішли за покупками до "АТБ", розташованого на проспекті Перемоги.

Магазин, у якому стався конфлікт

Під час шопінгу до них підійшла компанія не зовсім тверезих людей, які намагалися розпочати розмову. Коли від їхньої компанії відмовилися, вони почали поводитися агресивніше.

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"Наздогнали в кутку магазину, почали загрожувати, […] підійшли свідки та охоронці, пообіцяли, що мене вб’ють, і не тільки мене", — зазначив учасник інциденту, який вважає себе постраждалою стороною.

На відео видно, що компанія справді поводиться доволі по-хамськи, при цьому виявляючи абсолютну неповагу навіть до правоохоронців. Також від хуліганів звучали погрози насильства не лише у бік подружньої пари, котра викликала поліцію, а й до копів.

При цьому автор відео стверджує, що спочатку поліцейські не надто прагнули відреагувати на конфлікт, крім того, що розвели учасників суперечки в різні боки. При цьому супроводжувати додому людей, яким прямо погрожували, вони фактично відмовилися.

Втім, заява про конфлікт знаходиться в поліції, ймовірно, на дебоширів чекає адміністративне покарання.

Тим часом соцмережі дуже негативно відреагували на інцидент. Багато хто засуджує неадекватну компанію, але при цьому не дуже співчуває іншій стороні конфлікту.

Загалом новорічна ніч не пройшла для українців без ексцесів. Як уже писав "Телеграф", у деяких регіонах країни люди досить безстрашно використовували небезпечні феєрверки, які часом залітали навіть у натовп.

Також ми розповідали, що у Польщі під час святкової вечірки було вбито нашого співвітчизника. У причетності до трагедії підозрюють одразу 12 сусідів покійного, а також іноземців за мірками Польщі.