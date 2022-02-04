На трасі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород "Велике будівництво" встановлює вуличне освітлення

Цей маршрут проходить на висоті 889 метрів на кордоні Галичини та Закарпаття та є однією з улюблених фотолокацій мандрівників

Від межі Львівської області до Жорнавського перевалу у високогірних селах Ужок, Волосянка, Луг та Ставне, що вздовж автодороги Н-13, у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" встановили вуличне освітлення.

Про це повідомляє Закарпатська Служба автомобільних доріг на своїй сторінці в Facebook.

"Один із найбільш мальовничих регіонів Закарпаття стає дедалі привабливішим. Маршрут проходить через Ужоцький перевал, що розташований на висоті 889 метрів на межі Галичини та Закарпаття. І є однією з улюблених фотолокацій мандрівників", — наголосили у відомстві.

"Дорога Н-13 сполучає Львів та Ужгород. Відтак, її ремонт пожвавить економічний розвиток та туристичний потенціал двох обласних центрів", — переконані у Службі автомобільних доріг у Закарпатській області.

Освітлення у зазначених населених пунктах наразі працює в тестовому режимі. Світильники — на оцинкованих опорах з урахуванням принципів енергозбереження. Загальна протяжність — 15 км.

За інформацією Служби, на автомобільних дорогах державного значення за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" також впроваджені заходи з підвищення безпеки: влаштовані тротуари в межах сіл з урахуванням потреб населення для безпечного, безбар’єрного пересування, у тому числі й людям з інвалідністю; облаштовані заїзні кишені автобусних зупинок з посадковими майданчиками.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського в Україні оновлено 40% основної мережі доріг – близько 14 тисяч кілометрів.