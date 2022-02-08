До чого краще не торкатися в готелі: відома п'ятірка найнебезпечніших предметів

Навіть найчистіший, на перший погляд, номер може нести у собі купу загроз

Переважна більшість людей знає, що перед заселенням нового відвідувача покоївки у готелях намагаються приділити багато часу для прибирання. Проте сліпо довіряти нібито бездоганній чистоті не варто, адже кілька предметів у кімнатах краще уникати через велику кількість бактерій, які там залишаються.

Як пише OBOZREVATEL, до списку небезпечних можна додати ковдри, телефони та інше.

Ковдри не перуть після кожного туриста

За словами експерта Брендона Берксона, навіть п'ятизіркові готелі не перуть свої ковдри перед заселенням чергового клієнта. Так, простирадла дійсно вичищають, проте, якщо мова йде про пухові ковдри, то вони й справді можуть бути брудними та містити в собі велику кількість небезпечних бактерій.

Пульт для телевізора

Дистанційні пульти можна віднести до списку найбрудніших предметів у готелях, адже до вас ними могли користуватися тисячі людей. Фахівці радять перед першим використанням "дистанційки" завжди протирати її вологою серветкою або ретельно мити руки після його використання.

Телефон

Ще одне джерело великого скупчення мікробів. Якими б не були шикарними ваші апартаменти, телефони в них завжди рясніють від кількості бактерій. Особливу увагу варто приділити кнопкам, адже фахівці запевняють, що вони є найбруднішим місцем у апараті.

Трубка також є небезпечною, адже сотні відвідувачів прикладали її до обличчя та дихали на неї.

Аби уникнути зараження на застуду або грип, завжди дезінфікуйте та мийте руки з милом після телефонних дзвінків у номерах.

Змішувачі у ванних кімнатах

Це місце просто кишить бактеріями. Навіть якщо красива хромована поверхня блищить чистотою, то усередині змішувача завжди міститься скупчення мікробів, іржі т навіть грибка.

Дверне вічко

Ця річ повинна привернути вашу увагу не лише через бруд, який на ній може міститися, а й тому що саме дверне вічко може бути предметом, яка ховає собі велику небезпеку. Заселившись у номер, обов'язково перевіряйте наявність відеокамер, які можуть бути монтовані у двері. Якщо ви помітили якісь дивні маніпуляції типу блимання, переливання світла та інших у вічку, не бійтеся і сміливо вимагайте інший номер, тому що за вами можуть стежити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому краще уникати сніданків, які включені у вартість готельних номерів. Поради щодо безкоштовних сніданків дала колишній кухар.